Sport şi sănătate! Au început înscrierile pentru Maratonul Nisipului 2017

Sport și sănătate! Au început înscrierile pentru Maratonul Nisipului 2017

Sportivi profesioniști sau amatori, din România sau din străinătate, se pot înscrie, începând de ieri, la ediția a IV-a a Maratonului Nisipului, eveniment internațional care va avea loc în data de 26 martie 2017, pe plaja din stațiunea Mamaia.Participanții pot opta pentru una din următoarele curse: maraton individual pe distanța de 42 km, semi-maraton individual 21 km și cursa individuală de 10 km. Totodată, părinții au posibilitatea de a alerga alături de copiii lor, pe o distanță de 1 km, în cadrul ineditei curse „Family Run”, eveniment care are ca scop promovarea sportului în familie și lupta împotriva obezității infantile, fenomen care ne plasează pe locul 2 în Europa.Fiind una dintre primele competiții sportive de anduranță din Europa care se desfășoară integral pe nisip, Maratonul Nisipului este și un mijloc inedit de promovare a sportului de masă și a litoralului românesc la nivel internațional.La primele trei ediții, Maratonul Nisipului a adunat la start peste 1.600 de iubitori ai sportului din România și din alte peste 15 țări, iar la ediția din 2017, organizatorii se așteaptă la un număr de peste 1.000 de participanți.Competiția este organizată de Asociația Sportivă SanaSport și Radio Constanța, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Primăria Constanța și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.v v v„Acum mai bine de trei ani, când am organizat prima ediție a Maratonului Nisipului, nu speram că această inedită competiție sportivă va ajunge, într-un timp atât de scurt, un adevărat fenomen printre sportivii internaționali. Datorită succesului de care s-a bucurat evenimentul din stațiunea Mamaia și datorită cererilor foarte mari care vin mai ales din afara țării, am decis să începem înscrierile cu cinci luni înainte, pentru ca sportivii să își poată pregăti din timp agenda competițională. Este o bucurie pentru noi toți că am reușit să transformăm stațiunea Mamaia într-un punct de atracție pe harta maratoanelor lumii.La ediția 2017, mai avem o luptă foarte importantă de dus. Este vorba de nivelul ridicat al obezității infantile, România fiind pe locul secund în Europa. Acesta este și motivul pentru care îi invităm pe toți părinții, împreună cu copiii lor, să se înscrie la Cursa «Family Run», pentru a promova alergarea ca sport de masă, pentru a descoperi bucuria și beneficiile mișcării în aer liber și, nu în ultimul rând, pentru a combate acest îngrijorător fenomen”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Sportive SanaSport, Daniel Antonaru.Cei interesați se pot înscrie online pe website-ul evenimentului, www.maratonulnisipului.ro.