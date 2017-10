Sport extern

Olympique Marseille, în finala Cupei Ligii Olympique Marseille s-a calificat, miercuri seară, în finala Cupei Ligii Franței, după ce a trecut în semifinale de Toulouse, cu 2-1 după prelungiri (Brandao 86, 105 / Gignac 60). A doua semifinală se va juca pe 17 februarie, între Lorient și Bordeaux. Finala competiției va avea loc pe 27 martie, la Paris, pe arena „Stade de France”. Inter a bătut-o pe Fiorentina Partida dintre Inter Milano și Fiorentina, contând pentru prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei și disputată pe stadionul „Giuseppe Meazza”, le-a revenit „nerro-azzuri”-lor, cu 1-0 (Milito 34). Aseară, s-a jucat și primul act al celei de-a doua semifinale, AS Roma - Udinese. Returul am-belor confruntări este progra-mat pe 14 aprilie. Phil Jackson, cel mai de succes antrenor Phil Jackson a devenit antrenorul cu cele mai multe victorii din istoria lui Los Angeles Lakers, 534, ultima fiind contra lui Charlotte Bobcats, 99-97. Jackson are acum cu un succes mai mult decât cel ce deținea acest record, Pat Riley, antrenor la LA între 1981 și 1990. Actualul tehnician are 37 de victorii în acest sezon al NBA.