Sport extern

Ştire online publicată Joi, 21 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Schumacher se vede iar campion mondial Pilotul german Michael Schumacher a declarat, ieri, că se simte ca și cum nu ar fi lipsit în ultimii trei ani din competiție și consideră că el și Mercedes pot câștiga titlurile mondiale în acest sezon. Fostul campion a explicat că a semnat pe trei ani cu Mercedes pentru că vrea să obțină performanțe la noua lui echipă. „Avem tot ce ne trebuie. Ross Brawn are în jurul lui o echipă câștigătoare, tehnologia Mercedes, cel mai bun motor, iar noi vrem să câștigăm cele două campionate. Toți ne dorim foarte mult acest lucru. M-am simțit ușurat în 2006, după ce m-am retras, dar acum am bateriile pline”, a declarat fostul pilot al lui Ferrari. Michael Schumacher este septuplu campion mondial, două dintre trofee fiind câștigate cu Benetton, iar cinci cu scuderia italiană Ferrari, iar acum trei ani s-a retras din activitate. Toate cele șapte titluri au fost câștigate de german atunci când manager al echipei era Ross Brawn. Gilardino se înțelege perfect cu Mutu Atacantul Fiorentinei, Alberto Gilardino, a declarat, ieri, că se înțelege și cu ochii închiși cu românul Adrian Mutu. „Eu și Mutu formăm un excelent cuplu de atac”, a spus Gilardino. Internaționalul italian crede că meciul cu Lazio, din sferturile de finală ale Cupei Italiei, va fi extrem de dificil. „Când toți jucătorii evoluează concentrați, Fiorentina poate face rezultate importante, așa cum a fost noaptea magică de la Liverpool. Cu Lazio va fi extrem de dificil, nu trebuie să ne uităm la locul lor din clasament. Dacă trecem de Lazio în sferturi, vom avea o semifinală superbă cu Internazionale Milano sau Juventus Torino”, a precizat Gilardino. Tiger Woods, internat pentru dependență de sex Jucătorul de golf Tiger Woods este internat într-o clinică specializată în dependența de sex, la Hattiesburg (Mississippi), au anunțat, ieri, două posturi americane de televiziune. Canalele WJTV și WLBT au anunțat, citând surse anonime, că numărul unu mondial în golf se află la „Pine Grove Behavioral Health and Addiction Services Center”, unde măsurile de securitate au fost sporite. După un scandal mediatic în care numele celui mai bine plătit sportiv din lume a fost asociat cu numeroase presupuse amante, Tiger Woods a recunoscut, în decembrie 2009, ca i-a fost infidel soției și că a decis să-și întrerupă cariera pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica familiei. Tiger Woods este căsătorit de cinci ani cu fostul model suedez Elin Nordegren și este tatăl a doi copii, Sam Alexis (nouă ani) și Charlie Axel (zece luni).