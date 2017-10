Sport extern

Ştire online publicată Luni, 11 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Liverpool l-ar putea vinde pe Fernando Torres Antrenorul lui Liverpool, Rafael Benitez, a afirmat că oficialii echipei vor fi nevoiți să vândă jucători scumpi, precum Fernando Torres, în cazul în care clubul va avea în continuare datorii sau dacă nu se va califica în Liga Campionilor. Tehnicianul a recunoscut că echipa poate accepta o ofertă foarte bună pentru Torres sau chiar pentru căpitanul Steven Gerrard, deși, acum câteva luni, afirma că va demisiona dacă unul dintre aceștia va fi vândut. Presa engleză scrie că Manchester City este dispusă să achite și peste 75 de milioane de lire sterline pentru Torres, care mai are contract cu gruparea de pe Anfield până în 2013. „Dacă vom termina în primele patru, vom rămâne împreună. Am încercat să prelungim majoritatea contractelor, pentru că vrem să îi păstrăm. Jucătorii sunt cei mai importanți”, a spus Benitez. Liverpool are în prezent datorii de aproximativ 240 de milioane de lire sterline, iar formația urmează să-l transfere pe Maxi Rodriguez, în schimbul a 1,5 milioane de lire sterline. Owen Coyle, noul antrenor al echipei Bolton Wanderers Fostul tehnician al echipei Burnley, Owen Coyle, a fost numit la conducerea formației Bolton Wanderers, cu care a semnat un contract valabil doi ani și jumătate, a anunțat, sâmbătă, clubul din Premier League. „Sunt foarte încântat că am revenit la Bolton și abia aștept să readuc la club vremurile bune pe care le-am trăit odată”, a declarat tehnicianul, care va debuta la noua sa formație la data de 17 ianuarie, împotriva celor de la Arsenal, pentru că meciul de sâmbătă, cu Sunderland, a fost amânat, din cauza ninsorii. Coyle este fost jucător al echipei Bolton, iar în sezonul trecut, a reușit să promoveze cu Burnley în prima divizie. El i-a luat locul lui Gary Megson, care a fost demis la sfârșitul anului trecut, pentru că echipa se află pe locul 20 în campionat și se luptă la retrogradare.