Sport extern

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Manchester City îl vrea antrenor pe Hiddink Agentul tehnicianului Guus Hiddink, selecționerul echipei naționale a Rusiei, a afirmat că a discutat cu oficialii lui Manchester City posibilitatea ca olandezul să antreneze echipa din Premier League. Hiddink mai are contract până în vară, iar apoi i s-a propus să mai stea doi ani pe banca tehnică a naționalei ex-sovietice. Se spune că și Juventus l-ar vrea antrenor pe olandez, după cum, dacă varianta Hiddink cade, Manchester s-ar putea reorienta la Roberto Mancini. Echipa engleză ocupă locul 8 în Premier League, cu 26 de puncte după 16 meciuri disputate. Fotbalist mort după ce a căzut din mașină Componentul echipei de fotbal american Cincinnati Bengals, Chris Henry, a decedat, joi noapte, după ce, cu o zi înainte, căzuse sub o mașină aflată în mers, care era condusă chiar de logodnica lui. Henry, în vârstă de 26 de ani, s-ar fi certat cu femeia în timp ce se aflau în mașină, iar jucătorul a căzut sub autovehicul și a fost grav rănit. Fotbalistul a fost dus de urgență la spital, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Chris Henry evolua de cinci ani în Liga Națională de Fotbal American, iar de-a lungul carierei sale a fost implicat și în multe scandaluri. Jucătorul a avut probleme cu poliția, fiind arestat de mai multe ori pentru infracțiuni precum conducere sub influența alcoolului, posesie și consum de marijuana sau tentativă de viol.