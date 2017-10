Sport extern

Marţi, 08 Decembrie 2009

Flamengo a luat campionatul după 17 ani Flamengo a câștigat, duminică seară, campionatul Braziliei, după o pauză de 17 ani, în urma victoriei din etapa a 38-a în fața lui Gremio Porto Alegre, scor 2-1. Gruparea din Rio de Janeiro, antrenată de Jorge Luis Andrade da Silva, a câștigat cel de-al șaselea titlu din istorie, după cele din anii 1980, 1982, 1983, 1987 și 1992. Flamengo, care trecuse pe primul loc în campionat în penultima etapă, a încheiat competiția internă cu 67 de puncte, urmată de Internacional și Sao Paulo, ambele cu câte 65 de puncte. În ultima etapă, formațiile de pe locul secund au reușit să se impună, iar în cazul unui eșec al celor de la Flamengo, una dintre cele două grupări ar fi câștigat competiția. Ruud van Nistelrooy ar putea ajunge la AS Roma Formația spaniolă Real Madrid este dispusă să-l cedeze gratuit pe atacantul olandez Ruud van Nistelrooy la AS Roma. Van Nistelrooy, în vârstă de 33 de ani, mai are contract cu formația din Madrid până în luna iunie a anului viitor. Președintele lui AS Roma, Rosella Sensi, a avut deja o discuție cu președintele lui Real, Florentino Perez, prin intermediul impresarului Ernesto Bronzetti. Atacantul olandez este în prezent accidentat, dar va reveni în scurt timp pe teren. El a pierdut postul de titular la Real și vrea să evolueze regulat la o echipă, pentru a putea fi convocat în Naționala Olandei la Campionatul Mondial din 2010. Altfel, antrenorul lui Arsenal, Arsene Wenger, a declarat că echipa sa nu este interesată de serviciile lui van Nistelrooy, ca înlocuitor al lui Robin van Persie, care va lipsi mai multe luni.