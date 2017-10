Sport extern

Ştire online publicată Miercuri, 04 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Stephane Demol a demisionat de la Cherleroi Antrenorul Stephane Demol a de-misionat din funcția de antrenor al lui Charleroi, din cauza rezultatelor slabe, echipa, pentru care joacă foștii steliști Thereau și Habibou, aflându-se în momentul de față pe locul 15 (penultimul) în Jupiler League. Demol a preluat în această vară banca tehnică a echipei belgiene, el venind de la formația cipriotă Ethnikos Achnas. Tommy Haas a fost bolnav de gripă porcină Jucătorul german de tenis Tommy Haas, numărul 17 mondial, a anunțat, ieri, că s-a îmbolnăvit de gripă porcină, dar speră ca în scurt timp să reia antrenamentele, deoarece este aproape vindecat. „Totul a început săptămâna trecută, în timpul turneului din Stockholm. Mă durea în gât, aveam frisoane și noaptea am avut febră”, a spus jucătorul în vârstă de 31 de ani. „Timp de trei zile nu am putut să ies din camera de hotel. Am fost consultat de medicul meu din Munchen și rezultatul a fost pozitiv. A fost un șoc pentru mine”, a adăugat Haas, care a mai spus că speră să reînceapă antrenamentele, deoarece nu mai prezintă simptomele bolii. „Atunci când ești într-o formă fizică bună, cum sunt eu acum, te vindeci relativ rapid de această gripă”, a spus Haas. VfB Stuttgart mai vrea un atacant Echipa lui Ciprian Marica, VfB Stuttgart, vrea să achiziționeze un atacant în perioada de transferuri, a anunțat, ieri, președintele grupării, Erwin Staudt. Pe lista de transferuri se află Kevin Kuranyi (Schalke 04), Vagner Love (ȚSKA Moscova, împrumutat la Palmeiras) sau Milan Jovanovic (Standard Liege, mijlocaș ofensiv). Stuttgart îi are în atac, alături de Marica, pe Cacau, Pogrebniak, Alessandro Riedle și Julian Schieber.