Sport / DJST Constanţa îşi face bilanţul pe 1 martie

In sfarsit..

Abia astept sa se termine epoca Francu. Se va veadea dupa ce pleaca faptul ca aceasta doamna, in afara de invarteli, nu a facut nimic in mod real pentru ceea ce inseamna cu adevarat sport. Va fi numita groparul sportului constantean. Noroc ca mai exista oameni inimosi in sport care au lucrat in conditii extrem de grele si au mai adus ceva rezultate. Se va face poate odata si odata o comparatie cu alte judete referitor la baza piramidei in sport.