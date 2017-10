„Sperăm să le încărcăm puţin căruţa”

„Sperăm să le încărcăm puțin căruța”

Jucătorii Farului nu s-au arătat impresionați că FC Brașov are cea mai bună apărare din campionat, cu doar 5 goluri primite în 12 meciuri. „Este adevărat, brașovenii primesc foarte greu gol, iar noi nu prea am marcat în ultimele meciuri, dar, sâmbătă, sperăm să schimbăm această statistică și să le încărcăm puțin oaspeților căruța. La Constanța, trebuie să câștigăm împotriva oricărui adversar. Să ne mobilizăm și să arătăm că de aici nu se pot lua puncte cu ușurință și că Farul e un nume în fotbalul românesc”, a declarat Florin Pătrașcu, folosit închizător sau stoper la Farul. Florin își pune speranțele într-un joc bun al „rechinilor“, care să le aducă acestora cele trei puncte, „de care avem mare nevoie”. „Absențele cu care se confruntă Farul pot fi suplinite prin dăruirea și devotamentul celorlalți care vor intra în teren. Am depășit perioada cu jocuri foarte grele. De acum înainte, avem meciuri mai accesibile, pe care trebuie să le tranșăm în favoarea noastră, pentru a avea o iarnă liniștită și să nu ne mai chinuim ca în anii precedenți”, a mai spus Pătrașcu. Jucătorul Farului speră ca, prin rezultate, „rechinii” să-și aducă din nou fanii aproape. „E important pentru noi să simțim sprijinul publicului”, a arătat Florin. Mijlocașul dreapta Cosmin Băcilă crede că Farul va avea meci greu cu FC Brașov, dar speră să obțină victoria „pe care ne-o dorim cu toții”, pentru a ieși cât mai repede din situația dificilă în care se află. Cosmin a pus seria de rezultate nefavorabile din ultimul timp pe seama absențelor din lot și a ghinionului. „Pentru noi, acum, orice meci e pe viață și pe moarte. Cu FC Brașov, trebuie să fim concentrați, montați și să dăm totul. Nu cred că brașovenii au un avantaj că ne-au bătut în «Cu-pă». Nu au avut atunci cel mai bun «11» și, oricum, orice meci începe de la 0-0. În aceste momente, trebuie să fim uniți, să ne dăm seama unde am greșit și să scoatem corabia la liman, pentru că tot noi am adus-o în situația de față”, a arătat și mijlocașul la închidere Florentin Cruceru, care anticipează o luptă la retrogradare „crâncenă” și speră că Farul își va păstra locul în prima ligă.