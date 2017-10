Andrei Pavel, despre meciul cu Rusia, din Cupa Davis:

„Sperăm într-o surpriză!“

Andrei Pavel, căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a României, consideră că Rusia este favorită în meciul cu tricolorii, dar această competiție este una a surprizelor. „Cu rușii, pe orice suprafață am juca, ei sunt favoriți. Au trei jucători în primii 40 din lume, iar asta spune totul. Safin, Iujnîi și Tursunov nu mai au nevoie de nicio prezentare, însă România are avantajul terenului propriu”, a declarat Andrei Pavel. „Cneazul” apreciază forma bună a lui Victor Hănescu, despre care spune că este capabil să învingă orice adversar: „Victor a reintrat în Top 40 ATP, e în formă și sunt con-vins că poate să bată pe oricine. Sper să-i meargă jocul și lui Crivoi, mai ales că îi convine suprafața”. În ceea ce privește formula pentru meciul de dublu, Pavel nu a luat, încă, nicio hotărâre. „Am decis ca, în lot, să rămână Hănescu, Crivoi, Tecău și Cruciat, dar încă nu știu cine va juca la dublu. Mai am timp până joi să aleg”, a explicat sportivul constănțean. De partea cealaltă, liderul echipei Rusiei, Marat Safin, a declarat că românii nu trebuie subestimați. „Echipa României este periculoasă, dar noi sperăm că nu vor fi surprize. Ne-am pregătit bine. Nu cred că suntem favoriți, mai ales că România joacă pe teren propriu, însă noi trebuie să câștigăm”, a spus Safin. Meciul dintre reprezentativele de Cupa Davis ale României și Rusiei, contând pentru primul tur al Grupei Mondiale, va avea loc, în perioada 6-8 martie, în Sala Transilvania din Sibiu.