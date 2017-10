"Sperăm ca prin proiectul «Ţară, ţară, vrem campioane!» să formăm echipa olimpică pentru 2024"

Octavian Belu:

"Sperăm ca prin proiectul «Țară, țară, vrem campioane!» să formăm echipa olimpică pentru 2024"

În zilele de 24 și 25 mai, în Sala Sporturilor din Constanța, are loc Cupa OMV Petrom la gimnastică artistică, întrecere ce areca scop evaluarea micilor gimnaste cuprinse în programul „Țară, țară, vrem campioane!“, inițiat încă din anul 2014 de Mariana Bitang și Octavian Belu.La această acțiune, participă apro-ximativ 170 de sportive din toată țara, ce se antrenează alături de cluburile sportive de gimnastică din București, Deva, Onești, Timișoara, Constanța, Focșani, Arad, Bârlad, Focșani și Galați.În aceste zile, Sala Sporturilor a fost plină de oameni importanți ai gimnasticii românești, precum Mariana Bitang, Octavian Belu, Andreea Răducan, Dana Sofronie, Gina Gogean, Simona Amânar, Sandra Izbașa, alături de oficialii federali Adrian Stoica (pre-ședintele FRG) și Nicolae Vieru (președinte de onoare FRG).Octavian Belu vede acest proiect ca pe un moment de relansare a gimnasticii românești, ajunsă la un nivel de minim istoric.„Acest proiect pe care l-am adus și la Constanța a generat lucruri cu totul speciale. OMV Petrom a ales să investească o sumă mare de bani astfel încât, în cele șase cluburi din țară, să fie selectate și legitimate gimnaste care au dovedit abilități pentru acest sport, dintr-un total de 11.000, ce vor fi selecționate până vor ajunge, sper eu, în număr cât mai mare la loturile de junioare și naționale pentru a concura în întrecerile cu obiectiv: competiții europene, mondiale și chiar olimpice. Vrem să organizăm de acum echipa care să ne reprezinte la Jocurile Olimpice din 2024, de la Tokyo. Este foarte greu să găsești pe cineva dispus să investească bani cu gândul că poți să-ți amortizezi sumele în 10-15 ani. Toată lumea vrea profit cât mai rapid, fără pic de răbdare. Această gândire păguboasă, specifică nouă, românilor, a dus la prăbușirea multor ramuri sportive din România. Noi respectăm metodologia de pregătire, etapele, facem concursuri de selecție în așa fel încât cele mai bune dintre ele să ajungă la concursurile de obiective. A trebuit să reactivăm niște antrenori retrași, blazați, ce nu mai ve-deau nicio perspectivă și nicio motivație să continue activitatea pe care au în-treprins-o zeci de ani. Astfel, am reușit să motivăm acești antrenori, să îi plătim, să asigurăm copiilor tot ceea ce le este necesar în pregătiri. Copiii beneficiază de sală, cantină, cămin și tot prin bunăvoința sponsorilor le-am cumpărat aparate care să le ofere un ambient prielnic performanței, un loc în care să-și desfășoare antrenamentele la un nivel normal. Pro-iectul acesta este un model și deja se zăresc vârfuri care se detașează de res-tul gimnastelor, ce vor fi monitorizate cu atenție, fiindcă unele sportive progre-sează mai ușor, altele mai greu, trebuie să avem răbdare. Vom pune foarte mare accent pe monitorizare din punct de vedere al sănătații, fiindcă ajungem la loturile naționale cu sportive ce au mari probleme de sănătate care le afectează psihic. Cred că lucrurile încep să arate bine, avem sprijinul federației, este un concurs cu arbitre, cu toate detaliile, ca acești copii să se simtă exact ca la un concurs important, cu premii foarte fru-moase”, a declarat Octavian Belu.v v vOctavian Belu a vorbit foarte mult despre viitor, însă nu s-a ferit să atingă sensibil și subiectul prezentului: cine este mai îndreptățită să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Rio?„Cătălina Ponor este un fenomen sportiv. A avut puterea să se reactiveze de câte ori a fost nevoie. Cătălina, dacă vrea cu adevărat, poate să fie prezentă și la Jocurile Olimpice din 2020. Avem exemplul Oksanei Chusovitina, care evoluează foarte bine și acum, la 40 de ani.Nu știu cum se mai simte Larisa Iordache, fiindcă noi nu mai facem parte din staff-ul reprezentativei de senioare, însă am auzit că se reface destul de bine. Rămâne de văzut cine ne va reprezenta la Jocurile Olimpice. La Rio sper să ajungă sportiva care să fie cea mai pregătită din punct de vedere sportiv și cea care este capabilă să se bată pentru o medalie”, a conchis Belu.