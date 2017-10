"Sper să obţinem mult dorita victorie contra Georgiei"

Harry Dumitraș, planuri mărețe pentru 2017:

"Sper să obținem mult dorita victorie contra Georgiei"

Vineri, 30 Decembrie 2016

„Rezultatele obținute cu ocazia meciurilor test din noiembrie au contribuit la consolidarea locului 16 pe care îl ocupăm. Mai mult, ne-a ajutat să ne apropiem de locurile 14, 15 și în același timp am creat o diferență între noi și cei care erau în pluton cu noi. Din acest an, 2016, rămân însă și cu un gust amar care se numește Tbilisi și sper ca în 2017 să reușim să obțineam acea victorie în fața Georgiei pe care ne-o dorim atât de mult. Mă bucur că de-a lungul acestui an am obținut confirmarea că suntem competitivi și acest lucru ne dă o motivație în plus și o mai mare încredere în noi că putem să menținem tradiția calificării la Cupa Mondială și că vom continua să rămânem între cele 12 națiuni prezente la toate edițiile”, a declarat Harry Dumitraș, potrivit site-ului FRR.Cu cele 10 victorii în 11 partide, acest sezon competițional a fost unul dintre cele mai bune ale „Stejarilor’” de la trecerea la profesionalism. România ocupă locul 16 la final de an în ierarhia mondialăConform programului competițional pentru 2017 aprobat de FRR, naționala de rugby a României va efectua un cantonament, în februarie, în Portugalia, care se va încheia cu un meci contra reprezentativei țării gazdă, locul 25 mondial. Cantonamentul „Stejarilor” va avea loc între 3 și 9 februarie, la Lisabona, înaintea partidelor din cadrul Cupei Europene a Națiunilor, competiție în care tricolorii vor întâlni Germania, Rusia, Belgia, Spania și Georgia.În ediția 2017 a CEN, România va juca acasă două partide, contra Spaniei, la Iași, pe 18 februarie, și cu Georgia, la București, pe 19 martie. „Stejarii” vor susține meciurile contra Germaniei (11 februarie), Rusiei (4 martie) și Belgiei (11 martie) în deplasare.Pentru luna iunie 2017, România are confirmate două partide-test, ambele în deplasare, contra Japoniei (10 iunie) și Canadei (17 iunie), urmând să fie confirmat și un al treilea meci, ori contra SUA, ori împotriva unei țări din America de Sud. Niponii, locul 11 mondial, au intrat în istoria Cupei Mondiale de rugby, după ce la ultima ediție, în 2015, au reușit o victorie de senzație în fața Africii de Sud, 34-32. Mai mult, Japonia va găzdui și următoarea ediție a Cupei Mondiale, în 2019, organizată în premieră pe continentul asiatic.