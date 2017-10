"Sper să facem un joc bun şi să câştigăm cele trei puncte!"

HC Odorhei - HC Dobrogea Sud, în direct pe Digi Sport 2 și Dolce Sport 2

"Sper să facem un joc bun și să câștigăm cele trei puncte!"

Pe lângă faptul că va întâlni un adversar valoros și omogen, echipa de pe litoral se luptă cu multiplele accidentări.Primii „căzuți la datorie” au fost Bogdan Moisă și Branko Angelovski, ultimul având însă șanse mari să joace cu Odorhei, după operația la deget. În ultima etapă, disputată la Constanța, durerile la umăr ale lui Dusko Celica au revenit, Nikola Crnoglavac a fost nevoit să iasă accidentat, iar Laurențiu Toma a suferit o contuzie cervicală, ce a băgat în sperieți asistența prezentă la Sala Sporturilor.Din spusele președintelui-jucător Ionuț „Rudi” Stănescu, cei trei jucători vor fi apți pentru derby-ul din week-end, însă nu se dorește forțarea lui Laurențiu Toma, revenit după o accidentare care putea fi chiar mult mai gravă.Cele două formații se cunosc destul de bine, ultimul duel având loc acum aproximativ două săptămâni, în sferturile de finală ale Cupei României, la Sala Sporturilor, atunci când HCDS s-a impus cu 30-28 (13-12), la capătul unui duel extrem de echilibrat.Cu toate acestea, Ionuț Stănescu are încredere în echipa sa și în faptul că jucătorii se vor recupera la timp.„Întotdeauna, meciurile contra celor de la HC Odorhei au fost pe muchie de cuțit. Suntem conștienți că ne va fi foarte greu, însă mergem acolo să câștigăm. Vom face tot posibilul să îi avem pe băieți refăcuți complet până la ora partidei. Am vorbit și cu Laurențiu Toma, mi-a spus că mai resimte niște dureri, dar vrea să facă deplasarea cu noi și să joace. Noi nu am vrea să îl forțăm, dar ne vom orienta pe parcurs. Sper să facem un meci bun la Odorhei și să obținem cele trei puncte”, a declarat Stănescu.Meciul va fi transmis, în direct, pe Digi Sport 2 și Dolce Sport 2.Clasament: 1. Dinamo București (46 puncte/17 meciuri), 2. HC Dobrogea Sud (40 p/16 m), 3. AHC Potaissa Turda (37 p/17m), 4. HC Odorhei (35 p/16 m).