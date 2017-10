„Sper ca fotbaliştii noştri să înţeleagă importanţa jocului“

Mâine, la Ploiești, de la ora 20, CS Otopeni - FC Farul

„Sper ca fotbaliștii noștri să înțeleagă importanța jocului“

Consilierul tehnic al Farului, Cristi Cămui, vrea ca „marinarii” să fie concentrați și să aibă aceeași determinare care le-a adus șapte puncte în ultimele trei meciuri din Liga 1. Cămui este conștient că partida cu CS Otopeni nu e floare la ureche pentru Farul. Deși retrogradată de ceva timp, cu baremul de Liga a II-a neîndeplinit și cu numeroase probleme interne, echipa ilfoveană va fi o nucă greu de spart. Exemplele Poli Iași (4-1), Dinamo (0-0), FC Timișoara (2-2), Steaua (1-1), U Craiova (2-2), Pandurii (1-1) și FC Argeș (1-1), în unele dintre aceste egaluri elevilor lui Liviu Ciobotariu lipsindu-le puține minute pentru a realiza chiar victoria, trebuie să constituie semnale de alarmă pentru „marinari”. Ca să prindă locul 15, Farul are o singură variantă: să câștige trei puncte cu CS Otopeni, iar Gaz Metan să ia bătaie la Mediaș de la CFR Cluj. Orice alte rezultate în cele două partide îi mențin la final pe constănțeni pe poziția a 16-a, cu o zi înaintea verdictului de la Lausanne. „Ne așteaptă o partidă dificilă, contra unei echipe cu jucători valoroși, care au evoluat ani la rând în Liga 1. Când s-a mobilizat, Otopeni a demonstrat că poate avea rezultate pozitive. Să nu uităm de meciul de la Dinamo (0-0) sau când a învins cu 4-1 Poli Iași. Și am dat doar două exemple. Retrogradarea se explică prin frământările lor interne. Cred că, după valoarea lotului, echipa trebuia să fie mai sus în clasament”, a declarat Cristi Cămui. Consilierul tehnic al Farului speră ca fotbaliștii săi să înțeleagă importanța jocului, să fie foarte concentrați și să arate aceeași determinare ca în ultimele partide. „Pentru noi contează numai victoria și să sperăm că, printr-un joc bun, va veni. Mie frică de jucătorii noștri străini, care sunt cu gândul mai mult la plecarea în vacanță. Au primit biletele de avion și nu prea mai sunt concentrați la ce-i așteaptă cu Otopeni, se gândesc mai mult că-și vor vedea familia, țara. Dar am intrat în cantonament de duminică seară și sper ca discuțiile cu ei să fie benefice și să-i facă să înțeleagă că acest joc e capital pentru Farul”, a mai arătat Cămui. *** „Otopeni nu mai are pentru ce să joace? Și acum două etape a fost aceeași situație și a bătut Iași cu 4-1. Nu cred că adversarii noștri de miercuri vor fi stimulați din altă parte. Nu mi-e frică nici de arbitraj, nu văd cu ce ne-ar putea influența” „E greu de crezut că de la Mediaș va veni o surpriză, în sensul că Gaz Metan va scoate cel puțin un egal. Mi-e teamă mai mult de Otopeni, de puterea lor de luptă și de valoarea jucătorilor. Ne pot da o replică foarte bună” Cristi Cămui, consilier tehnic Farul