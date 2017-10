Spectacolul „Kids for Kids”, pentru orfanii constănţeni

2

Gorga Infractor

Acesta este presedintele Asociatiei Nationale Romana a Scafandrilor Profesionisti si sportivi Dl Gorga Alexandru: un infractor Informații generale Nr. unic (nr. format vechi) : 28616/212/2011 Data inregistrarii 01.11.2011 Data ultimei modificari: 06.09.2013 Sectie: SECTIA PENALA Materie: Penal Obiect: purtarea abuzivă (art. 250 C.p.) alin.3 C.p. - art.86 alin.2 din OUG 195/2002 rep.- art.208 alin.1, art.209 lit.e C.p., toate cu aplic art.33 lit.a C.p. - art.260 C.p. Stadiu procesual: Fond Părți Nume Calitate parte GORGA ALEXANDRU Inculpat NEAGU DANIELA Inculpat ANA DAN Inculpat IORDACHE PAUL Parte vătămată SC HYPERMARKET ROMANIA SRL Parte vătămată Ședințe 17.05.2013 Ora estimata: 08:30 Complet: Pamânări/incidente 3 Tip solutie: Soluționare Solutia pe scurt: În baza art. 250 alin. 3 C.pen. condamnă inculpatul Gorga Alexandru, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă. În baza art. 86 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, rep., condamnă același inculpat Gorga Alexandru la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare. În baza art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e C.pen. rap. la art. 74 alin. 2 și art. 76 alin. 1 lit. c C.pen., condamnă același inculpat Gorga Alexandru la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Conf. art. 33 lit. a rap. la art. 34 alin. 1 lit. b C.pen. contopește pedepsele aplicate, inculpatul Gorga Alexandru executând în final pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 81 C.pen. suspendă condiționat executarea pedepsei închisorii aplicată prin prezenta inculpatului, pe durata termenului de încercare de 4 (patru) ani, care se socotește de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conf. art. 82 alin. 3 C.pen. Conf. art. 359 C.proc.pen. atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiționate. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II a și lit. b C.pen., cu titlu de pedeapsă accesorie. Conf. art. 71 alin. 5 C.pen. suspendă executarea pedepselor accesorii, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei. În baza art. 260 C.pen. condamnă inculpata Neagu Daniela (fostă Boboc), la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă. În baza art. 81 C.pen. suspendă condiționat executarea pedepsei închisorii aplicată prin prezenta inculpatei, pe durata termenului de încercare de 3 (trei) ani, care se socotește de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conf. art. 82 alin. 3 C.pen. Conf. art. 359 C.proc.pen. atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art. 83 C.pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiționate. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II a și lit. b C.pen., cu titlu de pedeapsă accesorie. Conf. art. 71 alin. 5 C.pen. suspendă executarea pedepselor accesorii, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei. În baza art. 260 C.pen. condamnă inculpatul Ana Dan, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă. În baza art. 81 C.pen. suspendă condiționat executarea pedepsei închisorii aplicată prin prezenta inculpatului, pe durata termenului de încercare de 3 (trei) ani, care se socotește de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conf. art. 82 alin. 3 C.pen. Conf. art. 359 C.proc.pen. atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 83 C.pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiționate. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a – II a și lit. b C.pen., cu titlu de pedeapsă accesorie. Conf. art. 71 alin. 5 C.pen. suspendă executarea pedepselor accesorii, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei. Ia act că părțile vătămate Iordache Paul și S.C. Hypermarket Romania S.R.L. nu au formulat pretenții civile. Document: Hotarâre 631/2013 17.05.2013