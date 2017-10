Spectacol sub panou: All Star Game-ul baschetului constănţean

Spectacol sub panou: All Star Game-ul baschetului constănțean

Sâmbătă, 10 decembrie, începând cu ora 19, Sala Sporturilor se transformă într-un regal baschetbalistic, în care vor performa cei mai buni jucători din Constanța, într-un All Star Game LBAC, organizat de Asociația Terra Semper Fidelis - Perspectivă pentru viitor, în colaborare cu DJST Constanța, AJ de Baschet Constanța și BC Athletic.Evenimentul va debuta cu un concurs de aruncări de trei puncte, în care se vor întrece cei mai buni „lunetiști”, fiind urmat de un meci organizat pentru persoanele cu dizabilități. Asociația Little People România a venit alături de organizatori, având ca scop sprijinul reciproc în rândul adolescenților și al tinerilor adulți afectați de cancer, fiind una din cele mai mari activități de acest gen din Europa.Spectacolul va continua cu alte concursuri în care fanii baschetului constănțean se pot alege cu nenumărate premii, unul destinat viitoarelor staruri din baschetul constănțean, dar și momentul în care fiecare spectator va arunca în teren câte o jucărie, două, trei, câte dorește, ce vor ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, în centrele de plasament și școlile speciale.Momentul special al serii va fi All Star Game-ul între cei mai buni jucători din Liga de Baschet Amator Constanța, dar și cei mai experimentați jucători ai celor de la BC Athletic - Adrian Trandafir, Alexandru Liță, Vlad Mihai și Ale-xandru Olteanu, acolo unde prima minge va fi aruncat de cântăreața Ale-xandra Stan.Între reprize, spectacolul va fi asigurat de acrobațiile celui mai bun dunk-er din România, americanul Richard McCalop, jucător în Liga 1 la CS Cuza Sport Brăila.v v vDuminică, la sala „Tomis” din strada Flămânda, va lua startul a treia ediție a competiției de baschet 3X3 Constanța Street Play Schools Battle, între școli gimnaziale și licee, competiție organizată de Asociația Terra Semper Fidelis - Perspectivă pentru viitor, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Inspectoratul Școlar Județean Constanța.Fiecare formație va primi din partea organizatorilor câte un kit de participare. O echipă va fi alcătuită din patru jucători (trei pe teren, plus o rezervă), cu mențiunea că toți cei patru trebuie să facă parte din aceeași școală gimnazială sau liceu.v v vBC Athletic Constanța va primi vizita celor de la CS Phoenix 2 Galați, duminică, de la ora 16, în etapa a IX-a a Ligii 1, iar luni, va juca în deplasare cu CN „Aurel Vlaicu” București, în etapa a IX-a a Campionatului Național U18.