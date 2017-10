Specialiştii FEFS au dezbătut ştiinţa sportului şi a educaţiei fizice

Specialiștii FEFS au dezbătut știința sportului și a educației fizice

Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS) din cadrul Universității „Ovidius“ din Constanța a organizat, în perioada 20-22 mai,a XVI-a Conferință Științifică Internațională „Perspectives in physical education and sport“, sub egida International Association of Sport Kinetics, Romanian Council of Sport Science, Society of Science, Human Excellence and University Sport.Participarea delegaților universității și a reprezentaților structurilor specifice naționale, a reprezentanților universităților și a altor structuri de coordonare din cele opt țări care au luat parte a reprezentat nu numai o creștere cantitativă (141 autori), dar și calitativă, în ceea ce privește aspectele teoretice care au dat valoare perspectivelor sportului românesc în context european.Tematica conferinței a cuprins studii și cercetări aplicate în domeniul sportului de performanță și mare performanță, metode de refacere, management și marketing sportiv, diverse facilități care sunt acordate sportivilor de performanță din diferite țări, modalități de organizare și conducere a structurilor specifice domeniului.Cele peste 80 de lucrări științifice, cu teme diverse din domeniul Științei sportului și Educației fizice, vor continua a fi dezbătute pe platforma program oferită de specialiștii din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport și în cadrul revistei științifice internaționale, cotată BDI, a facultății.„Numărul de participanți a dat consistență manifestării științifice, iar lucrările celor prezenți au fost de înalt nivel științific. Profesori, antrenori, manageri, medici, psihologi și kinoterapeuți și-au exprimat la unison admirația și considerația în legă-tură cu ideile care s-au cristalizat în urma desfășurării conferinței și a organizării”, a declarat prof. univ. dr. Mirela Damian, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport.Conducerea UOC a fost reprezentată de prorectorii prof. univ. dr. Mihai Gîrțu și lect. univ. dr. Alexandru Bobe, care au transmis mesajul de bun venit al prof. univ. dr. Sorin Rugină, rectorul UOC, către comunitatea academică întrunită la Constanța.