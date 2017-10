Special pentru copii: Campionatul Judeţean de baschet

Special pentru copii: Campionatul Județean de baschet

Asociația Județeană de Baschet Constanța și-a luat angajamentul de a organiza Campionatele Județene de mini-baschet și baby-baschet, atât la masculin, cât și feminin. Meciurile au loc săptămânal, în special în week-end, în cadrul Complexului Sportiv „Tomis“ din str. Flămânda.În cadrul acestor competiții, și-au anunțat prezența 10 cluburi din județ: ACS Cormoran, CS Fly OC, CSS 1, Palatul Copiilor, CS Phoenix, MC Ball Mangalia, Axiopolis Cernavodă, CS Năvodari, CS Deceneu și BC Athletic.„Studiind și analizând problemele existente în baschetul constănțean, am ajuns la concluzia că acestor copii minunați le lipsesc meciurile, competițiile. Iar copiii din județul Constanța meritau pe deplin un astfel de campionat. Este un proiect la care țin foarte mult, care crește de la an la an. Când am scris proiectul, ne-am gândit că prin intermediul baschetului putem oferi copiilor o alternativă la tentațiile societății moderne, precum și o oportunitate pentru maximizarea potențialului biologic prin creștere și dezvoltare armonioasă, dar și a educației integrale și integrării sociale. Doresc să mulțumesc Consiliului Județean Constanța pentru sprijinul acordat în implementarea acestui proiect și, nu în ultimul rând, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța”, a declarat președintele Asociației Județene de Baschet Constanța, Andrei Talpeș.Proiectul vizează în principal promovarea și dezvoltarea baschetului în mai multe orașe ale județului Constanța, atragerea copiilor din clasele primare spre practicarea acestui sport atât de îndrăgit pe plan local, național și mondial, lărgirea bazei de selecție, implementarea unui program unitar de antrenamente, angrenarea copiilor între 5 și 12 ani în diverse competiții, creșterea numărului de cluburi de baschet, implicit și a sportivilor legitimați și, nu în ultimul rând, al profesorilor/antrenorilor cu specializare baschet.Baschet Club Athletic Constanța a mai reușit să perfecteze un transfer. Pivotul Marius Deaconescu (2,02 m) revine la malul mării după ce a reușit un sezon foarte bun la Timba Timișoara, cu care a promovat în Liga Națională. Deaconescu a mai jucat la BC Farul, alături de Bogdan Călin, Adrian Trandafir și actualul antrenor principal al constănțenilor, Alexandru Olteanu, în sezonul 2013-2014, iar în trecut a făcut parte din lotul Energiei Târgu Jiu.Sezonul 4 al Ligii de Baschet Amator Constanța a început în sala de baschet a Complexului Sportiv „Tomis” din str. Flămânda.Prima etapă programează următoarea meciuri: Constanța Pirates - Pinguinii, Carp Team - Animal Pack (campioana en-titre), Axi-Team - Pug, Saints - All Stars.La această competiție participă peste 100 de jucători, de toate vârstele. Meciurile din cadrul Ligii de Baschet Amator Constanța au loc de luni până vineri, începând cu ora 21.30, în sala de jocuri a Complexului Sportiv „Tomis”.