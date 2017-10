Diseară, Dinamo - Lazio

„Spartanii“,la un pas de grupele Ligii Campionilor

Campioana României, Dinamo București, susține, diseară, la București, pe stadionul „Național" din Complexul Sportiv „Lia Manoliu", contra lui Lazio Roma, manșa secundă din turul trei preliminar al Ligii Campionilor. „Spartanii" se află aproape de o mare performanță, pătrunderea în grupele Ligii, și au prima șansă pentru aceasta, după 1-1 în tur, însă meciul va fi infernal. Antrenorul dinamovist Mircea Rednic a declarat că jucătorii săi sunt conștineți că pot realiza cea mai mare performanță „roș-albă" de după Revoluție. „Le stă în putință să facă asta. Am demostrat și la Roma. Nu vom ține cont de rezultatul din tur. Ar fi o mare greșeală să ne considerăm deja calificați", a declarat „Puriul", care nu-i mai are indisponibili decât pe Moți, Zicu (accidentați) și L. Goian (suspendat). Partida începe la ora 22 și este transmisă în direct de Antena 1.