„Spaniolul“ de la Pescăruşul Sarichioi dă probe la Farul

„Spaniolul“ de la Pescărușul Sarichioi dă probe la Farul

Fundașului Olivier Essaka, sosit luni seară la club, i s-a alăturat, în probe, un alt jucător nou, portarul Silviu Platon, care a evoluat și la formația Lecera. FC Farul a efectuat, ieri, pe plaja de la intrare în Năvodari, primele două antrenamente fizice ale iernii, jucătorii fiind în semi-cantonament, până la finele săptămânii, la un hotel de trei stele din zonă, „Omega”. Antrenorii „marinarilor”, Gică Butoiu și Ion Barbu, au avut 23 de jucători sub comandă la prima ședință de pregătire de ieri, doi dintre ei fiind noi: portarul Silviu Platon (23 de ani), care a jucat în tur la Pescărușul Sarichioi, în Liga a IV-a tulceană, iar înainte, după propria-i mărturisire, și la formația Lecera (liga a treia spaniolă), și Olivier Essaka, un camerunez de 21 de ani, care poate evolua fundaș sau mijlocaș la închidere. Ambii jucători sunt în probe. „Sper să rămân la Farul. Sunt optimist și am încredere în mine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Platon. „Pot juca pe orice post din apărare, dar și mijlocaș recuperator. Sunt fotbalist de picior stâng”, ne-a spus și Essaka, un jucător puternic, de 1,86 m, care a mai jucat fotbal în prima ligă din Camerun, iar la Constanța este și student în anul I la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius”. Ceilalți 21 de jucători prezenți la primul antrenament de ieri au fost: Al. Răuță, Isleam - Nițescu, An. Vlad, I. Barbu, Filip, L. Ștefan, Buzea, Armando, Rențea, Dră-ghici, M. Munteanu, M. Soare, Lucan, Boboc, I. Lupu, Abu-zătoaie, Boghițoi, Husein, Ad. Câmpeanu și Șt. Ciobanu. Au lipsit Zdrâncă, Vajou, Parfenie și Ursachi, care erau așteptați. Scărlătescu se antrenează cu Dinamo în Antalya, iar Bogdan Rusu ar putea ajunge la Steaua. Hurdubei, Mutulescu și Enghin Amet și-au încheiat activitatea la Farul, în vreme ce Pașcovici a primit hârtie oficială de la club că se poate pregăti cu altă echipă. Din câte se pare, Cosmin a încercat un transfer în Italia, în Serie C1, iar acum ar fi la Urziceni. De la ședința de dimineață a lipsit și Lucian Bubuleandră, învoit pentru a susține un examen la facultate. „Marinari“ cu cagule În timpul alergărilor de dimineață, Marius Soare a rămas în urma plutonului, șchiopătând vizibil. Mijlocașul dreapta se resimte încă în urma accidentării serioase de la genunchiul drept, din meciul cu FC Botoșani, din urmă cu nouă luni. „E prima dată când lucrez mai tare. Mă simt de parcă acum m-aș fi apucat de fotbal”, s-a plâns Soare. Pentru a se proteja de vântul care bătea pe plajă, câțiva dintre „marinari”, printre care și antrenorul-jucător Ion Barbu, și-au tras cagule pe față.