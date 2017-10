Spania şi Turcia ne-au „furat“ stelele de la tenis de masă

Spania și Turcia ne-au „furat“ stelele de la tenis de masă

Campioană națională pentru a opta oară la rând, echipa de fete a LPS „Nicolae Rotaru“ CSS - Farul Constanța (antrenori, Viorel Filimon și Liliana Sebe) rămâne fără cele mai bune patru jucătoare. - Domnule Filimon, a fost mai greu de obținut titlul din acest sezon față de precedentele șapte?- Nu. Poate la început ne-a fost puțin frică, neștiind dacă ne rămân toate fetele sau dacă alte echipe se întăresc. Însă, după primele două etape, am văzut că nu e așa de greu, iar titlul nu are cum să ne scape. Până la final, am câștigat toate meciurile.- La anul cum va fi?- Trofeul din sezonul 2010 / 2011 a fost ultimul câștigat în această for-mulă de echipă. Din septembrie, patru dintre fete vor activa la cluburi de primă ligă din străinătate, Cristina Hârâci și Ioana Ghemeș în Spania, Ana-Maria Sebe și Andreea Filip în Turcia, astfel că vom aborda cam-pionatul viitor cu o formație complet nouă, în care doar rezerva actuală, Roxana Iamandi, va rămâne. Să vedem dacă vom mai reuși să aducem pe cineva, dacă nu, vom alcătui echipa cu cadete și junioare din secția noastră. Acum opt ani, am început seria de titluri cu o echipă din care făceau parte Eliza Samara, Irina Hoza, Ghemeș, Iulia Necula și Alexandra Chirametli, iar acum am terminat cu o formație nouă, în care Ghemeș era atunci rezervă.- Samara, Necula și Chirametli sunt plecate și ele afară… - Da, Eliza activează tot în Turcia, Iulia e în Spania, iar Alexandra în Franța. Toată generația noastră de aur va activa astfel la cluburi de peste hotare.- Cum de nu se reușește deloc păstrarea fetelor la Constanța?- E o problemă veche. Se pare că, dacă nu se cheltuie foarte bani mulți, nimeni nu-și dă silința să le păstreze. E de preferat să plătim la alte sporturi mii de euro și să nu putem să ținem fetele acestea cu câteva sute de euro, 700 - 800, maxim 1.000, su-mele pentru care ele pleacă. - Performanța fetelor din acest an a fost dublată și de titlul, obținut în premieră, de formația de băieți a LPS-ului.- Într-adevăr, e de remarcat și reușita băieților, care, la seniori, nu urcaseră mai sus de locul doi până acum. În acest sezon însă, LPS a avut o echipă puternică. Andrei Filimon nu a mai plecat afară și a fost sprijinit să întărească formația și cu Alexandru Cazacu. Restul au fost sportivi de-ai noștri. Se modifică sistemul competițional - Se aude că de la anul se schimbă puțin sistemul compe-tițional. Despre ce e vorba?- Se discută ca echipa să fie formată numai din trei sportivi. În această situație, pesemne că vom intra cu o echipă în Divizia B, ca să putem roda tinerii, băieți și fete, astfel încât, peste doi - trei ani, să poată face față la Superligă. - În afară de Eliza Samara, sportivă deja calificată la Jocurile Olimpice din 2012, cu cine ar mai putea participa Constanța la întrecerea de la Londra?- România mai poate înscrie în calificări o singură fată și doi băieți. Ne vom hotărî pe cine vom desemna în urma mai multor selecții. La fete, au șanse să meargă la turneul de calificare Bernadette Szocs, Hârâci a noastră și Camelia Poștoacă. Ele ar fi primele trei. Ar mai fi din Constanța și Necula, dar, la experiența ei, ar fi trebuit să arate mai mult în acest an în competițiile internaționale. Nu a avut niște prestații extraordinare, ieșite din comun. La băieți, ar fi, în ordine, constănțenii Andrei Filimon și Costel Cioti, urmați de Hunor Szocs, Ovidiu Ionescu ori Cazacu.