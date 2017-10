Soţia lui Schumacher rupe tăcerea, la şapte luni după teribilul accident în care a fost implicat pilotul de F1

Soția lui Schumacher rupe tăcerea, la șapte luni după teribilul accident în care a fost implicat pilotul de F1

Ştire online publicată Luni, 21 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Soția lui Michael Schumacher a tinut să le transmită un mesaj fanilor din toata lumea și să le mulțumească acestora pentru sprijinul lor. De asemenea, Corinna a anunțat că este increzătoare în șansele de revenire ale soțului ei, scrie Sport.ro."Acesta este un mesaj pentru toti cei care au urmarit cu pasiune sportul lui Michael, impreuna cu el, in toti acesti ani, si care l-au sustinut timp de șapte luni, departe de pista. Marele Premiu al Germaniei este ocazia perfecta sa va multumesc din inima pentru toate incurajarile si energia pozitiva pe care continuati sa i le trimiteti lui Michael. Trebuie sa va spun ca mesajele voastre de simpatie ne-au bulversat cu adevarat. E bine sa stim ca am trecut impreuna printr-o perioada foarte grea. Vine o faza care va cere probabil mult timp. Suntem increzatori ca timpul, ca in toti acesti ani in F1, va fi aliatul lui Michael in aceasta lupta", a scris Corinna Schumacher.