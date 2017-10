Sorin Paraschiv rămâne la FC Farul. Vine şi Apostol?

Sorin Paraschiv rămâne la FC Farul. Vine și Apostol?

Ştire online publicată Luni, 20 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După cantonamentul din Antalya, în care a reușit să-și facă o idee despre cum va arăta primul 11 al FC Farul în retur, Viorel Tănase s-a arătat mulțumit de modul în care jucătorii au răspuns la comenzi. De asemenea, tehnicianul spune că Sorin Paraschiv își dorește să joace la Farul. „Sunt mulțumit de condițiile de care am beneficiat în perioada de pregătire din Antalya și în proporție de 80-85% de felul în care s-a prezentat echipa. Spun asta pentru că mai avem de lucrat la anumite aspecte. Vestea amânării campionatului este una foarte bună, pentru că nu se putea juca fotbal în condițiile în care terenurile sunt înghețate, iar jocul nostru ar fi fost afectat. Nu poți pune în practică un joc bun de posesie așa cum îmi doresc eu pe suprafețele de joc înzăpezite. Nu vom pierde vremea și vom încerca să jucăm două meciuri în această săptămână, unul din ele l-am putea juca sâmbătă sau duminică la București, cu Steaua, și am discutat deja cu Ilie Stan despre asta, dar totul depinde însă de ce se va întâmpla la Twente. Referitor la situația lui Sorin Paraschiv, din ceea ce am discutat cu jucătorul, el își dorește să rămână și să joace la Farul, însă trebuie mai întâi să ajungă la un acord cu conducerea clubului. Nu pot nega faptul că mă interesează transferul lui Iulian Apostol și chiar am avut o discuție cu el în acest sens. Mi-a spus că nu ar spune nu unei reveniri la Farul, însă mai întâi așteaptă să vadă dacă poate să prindă un contract în străinătate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Viorel Tănase. Lotul Farului se va reuni astăzi, la ora 14.00, la stadion, iar de la 14.30, va avea loc primul antrenament al săptămânii.Cristian PAHOMIE