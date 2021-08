Sorin Cîrțu l-a făcut praf pe arbitrul Adrian Cojocaru: „O prestație jenantă! Două cartonașe roșii și un penalty”

Sorin Cîrțu a pus tunurile pe arbitrajul lui Adrian Cojocaru! Președintele Universității Craiova consideră că UTA a jucat foarte dur, iar oltenii ar fi trebuit să evolueze cu doi oameni în plus.În plus, Cîrțu crede că Universitatea a avut și o lovitură de la 11 metri și a catalogat drept „șmecherească” maniera în care a condus meciul Cojocaru. Sorin Cîrțu crede că Universitatea Craiova n-ar fi trebuit să piardă la Arad și a dat vina și pe arbitri, în special pe centralul Adrian Cojocaru, care a tolerat jocul dur al gazdelor. „E un meci pe care nu trebuia să-l pierdem! A fost o primă repriză foarte bună făcută de noi, dar ni s-a răspuns cu multe durități și am fost tăiați de prestația lui Cojocaru, care a fost apăsat de presiunea fanilor. Au fost foarte multe durități, o prestație jenantă a arbitrilor. Ar fi trebuit două cartonașe roșii, plus un penalty.Dacă nu vezi o asemenea intenție… rușinos! A fost o manieră șmecherească. Puteam să obținem cele trei puncte, dar trebuia să fim și lăsați. N-a fost agresivitate, ci duritate. Prin anii ’70-80 ne tăiau tot timpul, joacă la fel și acum”, a spus Sorin Cîrțu, la Digi Sport.