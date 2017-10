Sorin Cârţu, contract pe trei luni cu Steaua

Sorin Cârțu, contract pe trei luni cu Steaua

Patronul Stelei, Gigi Becali, l-a prezentat, aseară, pe Sorin Cârțu drept noul antrenor al echipei din Ghencea. "Sorinaccio" va conduce Steaua în următoarele trei luni, iar contractul poate fi prelungit, în funcție de jocul echipei și de rezultate. "Titlul este departe, dar încercăm să recuperăm cât putem din distanța care ne desparte de echipele din fruntea clasamentului, pentru a prinde preliminariile Ligii Campionilor. Steaua e o provocare pentru mine. Orice antrenor din România își dorește să lucreze în Ghencea. Nu mi-e frică, pentru că am experință. Suntem destul de departe de Oțelul, Timișoara sau Vaslui, dar putem trece cu bine peste cele 14 meciuri rămase din retur. Vreau ca suporterii să aibă încredere în echipă și să fie alături de ea", a declarat Cârțu. Antrenorul oltean a spus că nu vede un impediment prezența în club a managerului general Mihai Stoica, un adversar declarat al său. "Eu am venit la Steaua ca antrenor și nu mă bag peste nimeni, cum nici alții să nu se bage peste mine. Veți vedea un Cârțu diferit, pentru că, de acum înainte, voi evita polemicile și voi fi mult mai laconic în declarații, pentru a nu exista interpretări", a arătat fostul tehnician al lui CFR Cluj, care îl va avea secund pe Mircea Irimescu, dar s-a arătat dispus să îl păstreze în schema tehnică și pe Edi Iordănescu, secund pe vremea lui Lăcătuș, care a anunțat însă că demisionează și el, alături de "Fiară". Meme nu va mai sta pe banca tehnică Gigi Becali a anunțat că Mihai Stoica va rămâne la Steaua, dar nu va mai sta pe banca tehnică, ci se va ocupa cu monitorizarea de jucători. "Meme a avut obiecțiuni la aducerea lui Sorin, dar nu luăm antrenor care să-i placă lui Stoica. L-a luat patronul și gata. Totuși, până la urmă, eu cred că cei doi se vor împăca", a spus Becali. În cele trei luni de contract, Cârțu va primi 50.000 de euro. "Ne-am înțeles rapid. Sorin nu a venit să ia banii la vrăjeală, ci numai pentru obiectiv, dar contează și jocul echipei. Cârțu e un antrenor bun, am vrut de mai multe ori să-l iau, dar, de fiecare dată, nu era liber. Acum am reușit. Poate așa a vrut Dumnezeu, să ne înțelegem acum, în Post, iar până la Paște poate vom ajunge pe locul întâi", a mai spus Becali. Cârțu a făcut fețe-fețe la declarațiile de aseară, când a fost întrebat de căpitanul de echipă. A răspuns că vestiarul va desemna purtătorul banderolei, moment în care Becali i-a retezat-o, în stilul caracteristic. "Steaua are căpitan, nu v-am spus că Bicfalvi e căpitan? Nu schimbă Cârțu căpitanul. Ce, antrenorul pune căpitanul? Acum am pus eu unul, nu poate să-l schimbe imediat, că doar sunt patron, nu? Dar, dacă, după 2-3 etape, vrea să pună pe altcineva, poate să o facă", a precizat Becali.