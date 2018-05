Sorana Cîrstea, ironică după ce a fost lăsată pe bară contra Elveţiei

Sorana Cîrstea, ironică după ce a fost lăsată pe bară contra Elveției

Ştire online publicată Vineri, 20 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Sorana Cîrstea s-a declarat surprinsă de faptul că nu va evolua în partidele de simplu."Mă așteptam să joc. Era prima idee, însă căpitanul decide. Eu mereu am venit la Fed Cup și nu a contat că am fost prima, a doua, a patra. Sunt aici, dacă echipa are nevoie să joc, joc. Dacă echipa are nevoie să bat din palme, bat din palme.", a declarat Sorana Cîrstea.Reacția lui Florin Segărceanu nu s-a lăsat mult așteptată. "E un raționament din punct de vedere tactic. Acest teren e un pic mai bun pentru stilul de joc al Irinei. Nu ne gândim că vom câștiga primele 3 meciuri. Le abordăm cu aceeași atenție pe toate 5”, a afirmat căpitanul nejucător, Florin Segărceanu, scrie digisport.roPrimul meci: Simona Halep - Viktorija Golubic (13:00, Digi Sport 1)Al doilea meci: Irina Begu - Timea Bacsinszky (15:00, Digi Sport 1)Simona Halep - Timea Bacsinszky (12:00, Digi Sport 1)Irina Begu - Viktorija Golubic (14:00, Digi Sport 1)Irina Begu / Simona Halep - Patty Schnyder / Jil Teichmann (16:00, Digi Sport 1)