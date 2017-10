ȘOC ÎN SPORTUL MONDIAL! MARIA SHARAPOVA S-A DOPAT

Ştire online publicată Luni, 07 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Maria Șarapova, 28 de ani, a susținut, azi, o conferință în care a anunțat că a picat testul antidoping."Vă mulțumesc că ați venit, am organizat această conferință pentru că am primit primit o scrisoare de la ITF (Federația Internațională de tenis) și mi s-a spus că am picat testul antidoping la Australian Open. Am primit un medicament de la doctor, care timp de 10 ani nu a fost interzis. Eu nu știam asta și am luat medicamentul din cauza problemelor medicale pe care le aveam. Medicamentul îl iau din 2006 și se numește Mildronate, dar am aflat că are o substanță numită Mildonium care este interzisă de la 1 ianuarie 2016. Îmi asum această greșeală și știu că vor urma consecințe. Nu vreau să îmi termin cariera așa și sper să mai primesc o șansă. Este corpul meu și este doar vina mea", a spus Șarapova.De-a lungul carierei, Șarapova a câștigat 5 turnee Grand Slam și a triumfat în 601 de partide. În plus, rusoaica a cucerit 35 de titluri WTA la simplu și 3 la dublu. Ultima competiție câștigată de Șarapova a fost în 2015, la Roma.