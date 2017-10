Soarta meciului Farul - CSM Rm. Sărat se stabileşte astăzi

Soarta meciului Farul - CSM Rm. Sărat se stabilește astăzi

Programarea sau nu sâmbătă a echipei „marinarilor“ depinde de înțelegerile dintre clubul constănțean și cei cinci jucători în privința reeșalonării datoriilor. Pașcovici a anunțat că nu este de acord cu plata parțială, șefii Farului sperând însă în rezolvarea situației. Federația Română de Fotbal va da răspunsul final astăzi, așteptând să vadă dacă Farul va face sau nu dovada achitării restanțelor financiare către cinci jucători, Rusmir, Rastovac, Șchiopu, Barbu și Pașcovici, conform celor stabilite cu ei în privința reeșalonării. Oficialii grupării constănțene au declarat că ieri, până la închi-derea zilei de lucru, nu le-a parvenit nicio notificare din partea FRF în privința neprogramării echipei la meciul cu CSM Rm. Sărat, arătându-se optimiști în ce privește disputarea partidei. „Ziua s-a închis și noi nu am primit nimic, astfel că, deocamdată, programarea partidei rămâne în vigoare. Sigur, ar putea interveni ceva mâine (n.n. - astăzi), dar e puțin probabil. Nu cred că se mai schimbă ceva”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Constantin Stamate, directorul de organizare al Farului. „Sunt procente mari de rezolvare a situației. Cred că jucăm”, ne-a spus și vicepreședintele Robert Avramescu. În condițiile în care Farul nu are la îndemână toți banii pentru stingerea definitivă a litigiilor cu cei cinci jucători, soluția este ca fotbaliștii să accepte plăți parțiale, cum s-a întâmplat, de altfel, și în cazurile precedente. În acest sens, Farul a purtat ieri noi tratative cu fotbaliștii în cauză, pentru reeșalonarea datoriilor. După două runde de negocieri, Barbu a semnat după-amiază documentele, seara urma să o facă și Șchiopu, iar șefii Farului au declarat că și în cazul lui Rusmir și Rastovac lucrurile evoluează spre bine. Problema este la Pașcovici, care a anunțat aseară că nu a ajuns la un numitor comun cu oficialii clubului, fundașul stânga dorind să primească suma res-tantă, 9.200 euro, într-o singură tranșă. „Nu mai pot aștepta. De opt luni nu am luat niciun ban”, a spus Pașcovici. Clubul îi va face însă astăzi o nouă propunere jucătorului, sperând să-l determine să accepte plata parțială.