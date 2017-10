Soarta Farului se decide în septembrie

Ieri, la Tribunalul Constanța, s-a judecat un nou termen în cazul procedurii de faliment inițiate împotriva Clubul Sportiv Fotbal Club Farul Constanța, amenințat cu desființarea din cauza datoriilor acumulate.Potrivit lichidatorului judiciar Maria Căzănel, până în prezent, lucrurile par să fie sub control, iar plățile sunt făcute periodic conform planului de reorganizare. Aceeași sursă ne-a declarat că s-a reușit amânarea procedurii de faliment pentru data de 26 septembrie, când se va lua o decizie definitivă și irevocabilă la Curtea de Apel.„Avem termen la Curtea de Apel pe 26 septembrie, pentru soluționare. Până atunci, noi am câștigat suspendarea acestei executări. Astfel, planul de reorganizare merge în continuare. Plățile se fac în continuare. Nu înțeleg cine are interes să bage acest club în faliment. Până acum, s-au plătit 60,75% din creanțe statului, în condițiile în care salariații au fost plătiți sută la sută, integral, potrivit planului de reorganizare, care se desfășoară pe trei ani de zile. Cei care nu și-au luat banii, îi vor lua când le va veni rândul. Categoria salariaților a fost plătită integral. Plăți s-au făcut și se fac în continuare. Dacă trecem la faliment, Farul se desființează iar statul nu mai recuperează nimic, pentru că nu au nici un fel de bunuri în patrimoniu. Nici terenul nu este al lor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, lichidatorul judiciar Maria Căzănel.