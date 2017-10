Situaţie instabilă la CVM Tomis! Began se va baza pe juniori

Situație instabilă la CVM Tomis! Began se va baza pe juniori

Ştire online publicată Marţi, 05 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

CVM Tomis a reluat, ieri, antrenamentele pentru returul campionatului și pentru ultimele două meciuri din Liga Campionilor.Problemele financiare din vară s-au făcut resimțite în iarnă. Pe ultima sută de metri, înainte de începerea campionatului, CVM Tomis a primit finanțarea mult așteptată de la Consiliul Local (1,8 milioane de lei), bani care ar fi trebuit drămuiți pentru întregul sezon 2015-2016.Având la bază această finanțare și cu promisiuni, CVM a debutat și în noul sezon al Ligii Campionilor.Evoluția echipei nu a fost una dintre cele mai bune, iar în Liga Campionilor, constănțenii au avut înfrângeri pe linie. De asemenea, situația financiară instabilă a dus la reducerea drastică a lotului. Din cauza problemelor financiare, echipa constănțeană și-a pierdut toți jucătorii străini, inclusiv antrenorul principal Martin Stoev.În aceste condiții, Radu Began, secundul lui Stoev, a fost nevoit să preia funcția de principal.Constănțenii au încheiat turul campionatului pe locul al șaptelea.Pentru a doua parte a campionatului, CVM Tomis va prezenta un lot format din jucători români, unde, alături de seniorii Stancu, Pavel și Laza, vor evolua juniorii clubului.Situația este încă incertă la echipă, căci, din spusele directorului executiv Serhan Cadâr, jucătorii vor fi nevoiți să-și refacă contractele și se va stabili alt salariu decât cel inițial.„Eu am avut o discuție cu băieții și le-am spus că în mod sigur vom face o reducere la salarii; să vedem dacă vor accepta. Până la sfârșitul săptămânii se va lua o decizie. În funcție de ce jucători vor mai rămâne, vom vedea. E o săptămână decisivă. Eu i-am chemat, le-am spus cam care sunt aspectele, în sensul că dacă găsesc o ofertă mai bună decât ce pot să ofer eu, nu mă deranjează”, a declarat Serhan Cadâr.De altfel, CVM Tomis mai are datorii și la foștii jucători. Din informațiile furnizate de directorul executiv, din sezonul 2014-2015, clubul are datorii de aproape 290 de mii de euro, ce semnifică prime de campionat, prime din Liga Campionilor și salarii.CVM Tomis va juca primul meci în deplasare, pe data de 20 ianuarie, în compania campioanei Poloniei, Asseco Resovia Rzeszow, urmând ca, pe data de 23 ianuarie, să primească vizita Unirii Dej, în prima etapă din returul campionatului.