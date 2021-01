Situaţie incertă la Tomitanii Constanţa. „Nu vom desfiinţa echipa!”

„Dacă vom beneficia de o finanţare mai mare din partea autorităţilor locale, cu siguranţă Radu Mocanu se va întoarce lângă noi. Am fost constrânşi să ne despărţim. Pentru mine Radu Mocanu este cel mai înţelegător om de pe faţa pământului. Având în vedere că George Sava nu avea altă sursă de venit şi că are familie, o soţie şi un copil de doi ani, iar Radu Mocanu este profesor la Liceul cu Program Sportiv, am decis de comun acord ca Radu Mocanu să beneficieze de salarizarea de la LPS. În ultimele 2 sau 3 luni ne-am despărţit de mai mulţi jucători, dar despărţirile au fost făcute de comun acord. Nu au existat certuri. Unii dintre jucători au acceptat diminuarea salariilor cu 50 la sută. Nu este deloc o situaţie roz” , a declarat pentru „Cuget Liber” preşedintele celor de la Tomitanii Constanţa, Cristian Cojocaru.





Cristian Cojocaru admite că întreg sportul românesc trece printr-o perioadă foarte dificilă din cauza pandemiei de coronavirus. Conducătorul clubului de pe litoral promite că echipa nu se va desfiinţa, chiar dacă pe viitor există riscul ca aceasta să nu mai evolueze în Superliga Naţională.





„Întreg sportul românesc suferă. Eu am speranţe că vom continua. Mă zbat ca acest club să nu se desfiinţeze. Dacă Doamne fereşte cădem în DNS, vom continua acolo. Am mai jucat în liga secundă. Sub nicio formă nu mă voi lăsa influenţat de situaţia financiară actuală a clubului. Indiferent prin câte momente dificile vom trece, vom continua.” , a mai spus Cristian Cojocaru.



Moartea lui Vasile Chirondojan a făcut ca o eventuală colaborare între clubul Cleopatra Mamaia şi Tomitanii Constanţa să nu mai existe. Totuşi, Cristian Cojocaru speră că cele două entităţi sportive vor colabora pe viitor. Până atunci, cei de la Tomitanii se bazează pe colaborarea cu Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”.





„Performanţa la Constanţa trebuie susţinută în adevăratul sens al cuvântului. Avem şi grupă de copii, Tomitanii mici, deci atât seniorii cât şi juniorii trebuie să fie ajutaţi. Este mult mai uşor să desfiinţezi decât să te apuci să construieşti. Ar fi trebuit să existe o colaborare între noi şi Cleopatra, însă din păcate, după moartea domnului Vasile Chirondojan, nu s-a mai realizat această colaborare. Avem copii de 6 sau de 7 ani şi vrem să îi creştem frumos. Domnul Chirondojan îşi dorea să ne ajute, însă acum clubul Cleopatra a intrat pe mâinile altor oameni. Eu sper să colaborăm în continuare. În acest moment ei au început de la zero. În acest moment singurul partener al nostru de încredere este Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru şi jucătorii acestui liceu care sunt Under 18, au prioritate în trecerea către nivelul de seniorat la CS Tomitanii. Din acest an vom recruta copii de acolo. Deja doi dintre ei, în luna martie vor face parte din echipa mare a Tomitanilor. Trebuie să ne bucurăm cu toţii de roadele muncii noastre.” , a concluzionat Cristian Cojocaru.





Radu Mocanu nu a fost supărat pe cei de la Tomitanii pentru că i s-a reziliat contractul, ba mai mult, a înţeles situaţia, iar în cazul în care pe viitor clubul de la malul mării va beneficia de o finanţare mai bună, acesta se va întoarce.