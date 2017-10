Situaţie incertă la CSU Neptun după promovarea în Liga Naţională

1

Din pacate...

...se cam adevereste ceea ce am spus pe aici : autoritatile noastre habar nu au de sport - in loc sa sprijine MASIV echipa de handbal fete (un sport la care inca mai contam pe plan international si care ne-ar putea aduce rezultate si satisfactii pe masura), se arunca multi bani in "gaura neagra" numita HCM, care in afara de faptul ca domina competitiile interen, IN EUROPA NU CONTEAZA. La feminin este un moment extraordinar de bun, acum chiar si pe plan intern, deoarece Oltchimul nu va mai juca singura in campionat (cum o face si HCM-ul la baieti), iar pe linga faptul ca o echipa buna poate cistiga campionatul, aceasta ar avea mult mai multe sanse in Cupele europene decit la baieti, unde demult nu mai insemnam ceva pe plan international. HCM va cuceri (poate) de acum inainte multi ani la rind campionatul si Cupa, dar acolo unde conteaza, in Europa, rezultatele vor fi ca si pina acum : se vor multumi cu important e sa participi, fiindca mai mult nu pot. Pacat ca nu avem oameni cu viziune sportiva in Constanta, dar aste este...