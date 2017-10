Situaţie fără precedent în Liga I. Dragomir este disperat

Situație fără precedent în Liga I. Dragomir este disperat

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele LPF Dumitru Dragomir a declarat, ieri, că reprogramarea partidei Dinamo - Rapid, pentru a permite echipei alb-roșii să joace amicalul cu FC Barcelona, constituie o mare problemă, deoarece prin disputarea acesteia după încheierea turului s-ar încălca regulamentul, informează Realitatea.net.Dumitru Dragomir a explicat că inițial se stabilise ca partida Dinamo - Rapid, din cadrul etapei a IV-a a Ligii I, să se dispute la 13 august, dar FRF și selecționerul Victor Pițurcă se opun, pentru că echipa națională dispută un meci amical cu Slovenia în 15 august.„Este o foarte mare problemă la meciul lui Dinamo cu Rapid. Pentru că nu găsim portițe și se încalcă regulamentul dacă se programează meciul după încheierea turului. Rapid vrea să joace pe 13 august, televiziunea la fel, în schimb nu ne lasă Pițurcă, Mircea Sandu și Federația, pentru că pleacă naționala în Slovenia pe 13. Iar toți jucătorii trebuie să fie liberi începând de duminică, zi în care îi cheamă Pițurcă în cantonament. Problema este că i-a dat și Federația aprobare, ei nici n-au întrebat Liga. Că nu Liga dă aprobare, ci Federația. De azi-dimineață am vorbit non-stop cu Pițurcă, l-am sculat și din somn. N-am cum. Și mai joacă și tineretul atunci, iar Dinamo are jumătate din echipă luată la seniori și tineret. Și atunci n-ai cum să faci, pentru că prioritate are echipa națională”, a spus Dragomir.Șeful LPF este dispus chiar să ofere o primă celui care găsește dată de disputare a partidei Dinamo - Rapid.