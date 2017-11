Chelsea Douglas, americanca de la CS Phoenix Constanța:

"Simt că vom avea un sezon foarte bun"

Baschetbalistele de la CS Phoenix au început în forță primul sezon din istoria clubului la nivelul senioarelor, iar în primele trei runde, au înregistrat deja două victorii, cu Rapid București (95-56) și Sepsi Sic 2 Sfântu Gheorghe (94-58), dar și un eșecla limită, în deplasare, cu CSM Târgoviște (62-68). În toate cele trei partide, am remarcat clasa jucătoarei americance Chelsea Douglas, cea care deține o medie de peste 30 de puncte marcate. Practic, a fost motorul echipei pregătite de antrenorii Predrag Stanojcic și Dan Constantinescu.Chelsea Douglas s-a născut pe 13 au-gust 1992, în Carolina de Sud (Statele Unite ale Americii) și este absolventă a Colegiului Wake Forest. În perioada 2010-2014, a activat în cadrul Colegiului Wake Forest NCAA, acolo unde a avut cele mai bune rezultate din istoria colegiului: 1.656 de puncte, dintre care 257 din afara „căciulii”, în 126 de meciuri jucate.În 2014, a fost cooptată în WNBA (Women NBA). În sezonul 2014-2015, a jucat în Finlanda, la clubul Cats Lappeenranta, pentru care a evoluat în 18 meciuri, iar în sezonul 2015-2016, a jucat în Germania, la clubul Eisvogel USC Freisburg, pentru care a jucat 15 meciuri. În sezonul 2016-2017, a luat o pauză și a ieșit din circuitul profesionist.„Deplasările sunt foarte lungi, iar genunchii mei urăsc asta“Prinsă în antrenamentele zilnice, alături de colegele sale, Chelsea Douglas și-a făcut timp pentru a ne răspunde și la câteva întrebări.- Cum ți se pare orașul Constanța?- Iubesc Constanța și nenumăratele oportunități pe care le ai aici. Cu siguranță, este un loc foarte special.- Ai încercat mâncarea românească? Trebuie să existe și lucruri pe care nu le placi la România. Care ar fi acestea?- Nu prea am avut șansa să încerc mâncărurile românești, însă am acest lucru în plan. România este o țară foarte mare, deplasările sunt destul de lungi, iar genunchii meu urăsc acest lucru.- Familia ta a rămas în Statele Unite ale Americii? Cât de des vă vorbiți?- Da, familia mea a rămas în Statele Unite. Au trecut trei luni de când nu i-am văzut față-n față. Dar vorbim destul de des, cu ajutorul platformelor digitale.- Câți ani plănuiești să rămâi la Constanța? Pe cât se întinde contractul tău cu CS Phoenix?- Contractul meu actual este pe un an de zile, însă mi-aș dori foarte mult să continui cu CS Phoenix.- Echipa a înregistrat, până în momentul de față, două victorii și o înfrângere. Simți că aveți puterea de a promova în Liga Națională?- Cred că va fi un sezon foarte bun pentru echipa noastră. Simt acest lucru, suntem un grup valoros format de Cristian (n.r. - Cristian Mânăstireanu, președintele CS Phoenix) și cred că împreună vom reuși să promovăm în Liga Națională.- Ce crezi că v-a lipsit în înfrângerea cu CSU Târgoviște? Au o echipă mai puternică decât CS Phoenix?- CSU Târgoviște este o echipă cu experiență, dar nu simt că ar fi mai puternică decât noi. Avem o șansă să demonstrăm lucrul acesta în partida retur, de la Constanța, atunci când va trebui să ne luăm revanșa.- Putem spune că ești cea mai valoroasă jucătoare, dacă ne uităm la numărul de puncte marcate pe meci. Simți o presiune în plus, fiind considerată lidera echipei?- Nu simt nicio presiune. Colegele mele, antrenorii și Cristian, toți mă ajută să ajung în postura de a oferi tot ce este mai bun pentru această echipă. Dar formăm o echipă și trebuie să fim foarte unite și să ne ducem obiectivele la îndeplinire.v v vCS Phoenix joacă, astăzi, de la ora 14, la Sala Sporturilor, împotriva celor de la CBST Alexandria, în etapa a IV-a a Diviziei A, Grupa A.