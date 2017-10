Simona Halep, în turul trei la Roland Garros

„Simt că sunt meciuri pe care nu le pot pierde“

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, după calificarea în turul trei la Roland Garros, că are sentimentul că anumite meciuri nu le poate pierde.„A fost greu, mai ales în setul secund. Am fost puțin nervoasă, dar știam că pot servi bine și am câștigat. O cunoșteam pe adversara mea de la US Open, am jucat mult atunci cu ea. O felicit pe Heather Watson pentru felul în care a jucat. Am ceva presiune, sunt primul an în Top 10, dar suporterii sunt alături de mine și trebuie să le mulțumesc. Am sentimentul că anumite meciuri nu le pot pierde”, a spus sportiva din Constanța, la Eurosport.Cap de serie nr. 4 și locul 4 WTA, Simona Halep s-a calificat în turul trei la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, aceasta fiind cea mai bună performanță a constănțencei pe zgura pariziană, răsplătită cu 72.000 de euro și 130 de puncte WTA.Ea a învins-o, în turul doi, scor 6-2, 6-4, după o oră și 19 minute, pe Heather Watson (Marea Britanie, nr. 92 WTA), fructificând a doua minge de meci. În turul trei, Simona Halep o întâlnește pe Maria-Teresa Torro-Flor (Spania, nr. 55 WTA).v v v„Simona a jucat bine, dar nu am simțit că este la un alt nivel. A luat avantaj în primul set pe o cădere a mea, când nu am putut să fac multe puncte. Ultimul ghem ar fi putut schimba situația. Am simțit-o că este un pic nervoasă, dar și eu am fost și astfel nu am profitat. Sunt dezamăgită”, a declarat Heather Watson, care a avut o minge de break la scorul de 5-4 în al doilea set.