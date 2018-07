"Simt că şi anul acesta o româncă va câştiga turneul de la Bucureşti"

Președintele FR de Tenis, George Cosac:

"Simt că și anul acesta o româncă va câștiga turneul de la București"

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că este sigur că și anul acesta turneul de la București va fi câștigat de o româncă.„Avem cinci fete care au intrat direct pe tabloul principal, plus trei care au primit wild card-uri și șapte fete în calificări. Este o creștere extraordinar de importantă. Din cele patru ediții de până acum, trei au fost câștigate de românce, două de Simona Halep și una de Irina Begu. Simt că și anul acesta va fi o româncă, nu vreau să spun cine, să creez o ambiție suplimentară”, a declarat George Cosac.„Este a cincea ediție a acestui minunat turneu, care a crescut de la an la an”, a mai spus Cosac, care a precizat că partenerul turneului de anul acesta nu mai este Ministerul Tineretului și Sportului, care a sistat finanțarea către FRT, ci Comitetul Olimpic și Sportiv Român.„La COSR lucrează profesioniști, care înțeleg sportul și îl apreciază, după cum apreciază și performanța”, a subliniat Cosac, aruncând săgeți către MTS, cu care federația se află în conflict.BRD Bucharest Open se desfășoară în perioada 16-22 iulie, la Arenele BNR, turneul fiind dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Mihaela Buzărnescu e a doua favorită, Irina Begu, deținătoarea titlului, nr. 3, Sorana Cîrstea, nr. 5, iar Ana Bogdan, nr. 6. Cea de-a cincea româncă acceptată direct pe tabloul principal este Alexandra Dulgheru, în timp ce Andreea Roșca, Gabriela Ruse și Miriam Bulgaru sunt beneficiare de wild card.v v vMaghiarul Jeno Marky, proprietarul licenței și directorul turneului BRD Bucharest Open, a declarat că e nevoie de o garanție pentru ca această competiție să continue în capitala României.„Circuitul WTA e foarte dificil. Cosac și echipa sa fac o muncă fantastică. A fost frumos în primii doi ani ai turneului de la Arenele BNR pe terenul central, dar în următorii trei ani s-a jucat pe arena mobilă. Visez ca data viitoare să se joace pe stadionul central”, a afirmat Marky, citat de Agerpres.„România o are pe Simona Halep numărul unu mondial și multe alte jucătoare bune în clasamentul WTA spre deosebire de anul 2013, iar turneul a ajutat la acest lucru. Însă e nevoie de o garanție pentru ca turneul să poată avea loc în continuare la București”, a precizat Marky.Contractul dintre Marky și FRT s-a desfășurat pe o perioadă de cinci ani, aceasta fiind ultima ediție conform înțelegerii inițiale.