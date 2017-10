Simone Biles neagă dopajul la Jocurile Olimpice: "Am ADHD!"

Hackeri, probabil ruși, care au spart serverele Agenției mondiale antidoping (AMA/WADA) susțin că au găsit documente ce arată că sportivi americani de top, ca jucătoarele de tenis Serena și Venus Williams și gimnasta Simone Biles, au concurat dopați la Jocurile Olimpice de la Rio, scrie ziarul italian La Repubblica.Hackerii au explicat: „După ce am studiat bazele de date, am înțeles că zeci de sportivi au fost depistați pozitiv cu puțin înaintea Jocurilor Olimpice și pe durata acestora. Medaliații olimpici de la Rio au folosit regulat substanțe ilicite justificate de certificate medicale. Altfel spus, au primit autorizație pentru a se dopa".Simone Biles, gimnasta cu patru medalii de aur la Rio, ar fi fost autorizată să ia psihostimulente (metilfenidat) și amfetamine, eliberate cu prescripție medicală. Sub presiunea acuzațiilor, Biles a oferit o explicație pe un site de socializare: „Am ADHD (nr. tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenție) și am luat medicamente pentru asta încă de când eram copil. Vă rog să știți că eu cred în sportul curat, mereu am urmat regulile și voi continua să fac asta, pentru că fair-playul este vital pentru sport și e foarte important pentru mine. Să am ADHD și să iau medicamente nu e nimic rușinos și nu mi-e frică să recunosc”.