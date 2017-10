Simona Halep: „Visul meu este să ajung la Turneul Campioanelor“

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că este complet refăcută și gata să concureze în următoarele competiții ce vor avea loc în Statele Unite. Visul celei mai bune jucătoare române de tenis din România este acela de a ajunge la Turneul Campioanelor, care finalizează în fiecare an circuitul WTA.„Visul meu este să ajung la Turneul Campioanelor. Sunt complet refăcută și acum mă pregătesc pentru circuitul american - turneele de la Cincinnati, New Haven și apoi US Open”, a spus Simona Halep, citată de Agerpres.Întrebată ce va face cu banii câștigați din tenis, constănțeanca a răspuns: „Până acum, nu m-am gândit la acest lucru. Marea mea bucurie este jocul de tenis, mai am de jucat mulți ani, iar apoi, mă voi gândi bine ce voi face cu banii mei. Mai am mult până la locul 1 în lume. În privința colaborărilor, mă sfătuiesc cu managerul meu, doamna Virginia Ruzici”, a explicat Simona Halep.Finalista de la Roland Garros a explicat și motivul pentru care a ales să se pregătească în Capitală.„De șase ani mă antrenez pe terenurile Federației Române de Tenis, la București. La Constanța, în orașul meu, era greu să găsesc jucătoare bune pentru antrena-ment”, a precizat Simona Halep.