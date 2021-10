Simona Halep va participa în turneul de la Linz pe bază de wild-card

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep (18 WTA) va participa pe bază de wild-card la turneul WTA 250 de la Linz (Austria), competiţie care se va desfăşura luna viitoare, în perioada 6-12 noiembrie.„Simona Halep a acceptat un wild-card pentru ediţia 2021 a turneului Upper Austria Ladies Linz. Lista participantelor din acest an, care le cuprinde pe Simona Halep şi Emma Răducanu, va fi fantastică!”, au transmis organizatorii turneului.La rândul său, britanica de origine română Emma Răducanu, campioana de la US Open 2021, a confirmat prezenţa la Linz, unde vor mai evolua alte trei românce: Sorana Cîrstea, Irina Begu şi Gabriela Ruse.XXXÎn această săptămână, Simona Halep participă la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open, unde este cotată cu prima şansă de cucerirea trofeului.Adversara sa din turul întâi, Gabriela Ruse (România; 85 WTA), spune că a aşteptat mult duelul cu marea campioană din Constanţa.„Nu mă aşteptam să joc cu Simona din primul tur, dar, când am auzit, m-am bucurat, pentru că ea a fost idolul meu de când eram mică, m-am uitat la majoritatea meciurilor ei. Am aşteptat foarte mult acest moment şi se pare că a venit. Voi încerca să dau tot ce am mai bun. Simona este o campioană, este jucătoarea mea favorită”, a declarat, într-o conferinţă de presă online, Gabriela Ruse.Sorin MIHALACHEFoto: Facebook / Simona Halep