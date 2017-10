Simona Halep va încheia anul pe locul 2 WTA

Site-ul oficial al WTA a anunțat, vineri, că jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep va încheia anul competițional 2015 pe locul al doilea în clasament, după americanca Serena Williams.„Cred că am avut un an bun, cu suișuri și coborâșuri, însă a fost bine. Am avut un debut de an foarte bun, cu victorii la Indian Wells și Dubai. Pe zgură, am încercat să dau ceea ce am mai bun, însă pot spune că nu mi-am găsit ritmul. Am avut și presiunea de anul trecut, deoarece a trebuit să-mi apăr unele rezultate. Nu am jucat foarte bine la Wimbledon. Mi-am luat o pauză de o lună după Wimbledon, iar apoi nu am avut așteptări în SUA - am încercat doar să dau ceea ce am mai bun. M-am descurcat bine acolo, iar acum sunt mai încrezătoare decât înainte. Acum mă voi întoarce acasă și mă voi bucura de vacanță. Vreau să realizez lucruri și mai bune anul viitor. Am multe de îmbunătățit. Va trebui să alerg ceva mai mult. Trebuie să pun însă sănătatea pe primul plan, iar apoi să mă antrenez intens”, a declarat Simona Halep, pentru site-ul WTA.