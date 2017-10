Simona Halep: "Următorul obiectiv - câștigarea unui turneu de Grand Slam"

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, ieri, pe Aeroportul „Henri Coandă”, la întoarcerea de la Turneul Campioanelor, că merită să fie la finalul acestui an pe primul loc în clasamentul WTA, deoarece a avut evoluții constante, iar în ultimii patru ani, a fost mereu în Top 5.„Cred că merit să fiu acolo (n.r. - locul 1 în clasamentul WTA), pentru că am fost destul de constantă anul acesta, iar în ultimii patru ani, am fost în Top 5, ceea ce înseamnă foarte mult pentru mine. A fost un moment deosebit când am primit trofeul, pe care nu o să-l uit niciodată. Am trăit clipe frumoase, sper să nu fie numai acestea. Sper să am clipe și mai frumoase pe viitor”, a declarat sportiva din Constanța.Simona Halep susține că următorul obiectiv al său este câștigarea unui turneu de Grand Slam.„Îmi doresc asta, acest obiectiv îl am în fiecare an. Îmi doresc să câștig un Grand Slam, însă va trebui să muncesc mai mult ca să mă mențin pe pozițiile de sus. La toate capitolele trebuie să mai progresez. O să lucrez în continuare și la serviciu, ca să fiu și mai puternică. Urmează acum o perioadă de vacanță și de odihnă, pentru că a fost un an greu”, a mai spus lidera ierarhiei WTA.Simona Halep se află, pentru a patra săptămână la rând, pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis, dat, ieri, publicității. Ea a primit, duminică, la Singapore, trofeul de lider mondial în clasamentul WTA la finalul sezonului 2017, prezentat de Dubai Duty Free.