Simona Halep, un pas înapoi. Şarapova i-a luat faţa!

Simona Halep, un pas înapoi. Șarapova i-a luat fața!

Constănțeanca Simona Halep a coborât de pe locul al doilea pe treapta a treia în clasamentul celor mai bune jucătoare profesioniste de tenis din lume, dat, ieri, publicității, după ce s-a oprit în semifinalele turneului de la Roma, iar rusoaica Maria Șarapova a câștigat titlul în „Cetatea Eternă”.Lider autoritar al clasamentului este Serena Williams, americanca fiind urmată de Maria Șarapova, în timp ce Simona Halep se află la 350 de puncte de rusoaică și are un avans de 600 față de Petra Kvitova (locul 4).Simona Halep se menține a doua în clasamentul Road to Singapore, pentru Turneul Campioanelor, dar diferența față de Șarapova s-a diminuat la 244 puncte.În schimb, în clasamentul câștigurilor din circuitul WTA, Șarapova a trecut pe locul al doilea, cu 2.367.487 dolari, iar Halep este a treia, cu 2.159.831 dolari.v v vLa 33 de ani, Victor Hănescu este din nou cel mai bun tenisman român al momentului, după ce a urcat patru locuri, până pe 187, în clasamentul ATP. Adrian Ungur a coborât șase locuri și este acum pe 189, în timp ce Marius Copil rămâne pe 207.Podiumul este neschimbat: 1. Novak Djokovic (Serbia), 2. Roger Federer (Elveția), 3. Andy Murray (Scoția).La dublu, constănțeanul Horia Tecău și partenerul său, Jean-Julien Rojer (Olanda), au urcat câte un loc, fiind pe 11, respectiv 12.În clasamentul Race to London, pentru Turneul Campionilor, Tecău și Rojer ocupă locul 4.