Simona Halep: Turneul de la Madrid, unul special!“

La sfârșitul săptămânii, va începe turneul WTA de la Madrid, patronat de Ion Țiriac, unde va participa și jucătoarea de tenis Simona Halep, nr. 2 mondial. Anul trecut, constănțeanca a pierdut finala turneului în fața Mariei Șarapova.Într-un interviu acordat pentru site-ul turneului, Simona a spus că această competiție este una specială pentru ea.„Ar fi foarte emoționant să câștig trofeul. Dl. Țiriac este o persoană pe care o respect foarte mult și îi mulțumesc pentru sprijin și pentru sfaturi. Este un turneu foarte special pentru mine. Am fost încântată să joc finala de anul trecut. Chiar dacă am pierdut în fața Mariei Șarapova, mi-a dat mare încredere mai departe. Este un turneu pe care mi l-aș dori să-l am în palmares în calitate de campioană!”, a declarat Halep.