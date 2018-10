Simona Halep suferă de hernie de disc. Lipseşte şase luni?

Simona Halep suferă de hernie de disc. Lipsește șase luni?

Numărul 1 mondial în tenisul feminin, constănțeanca Simona Halep, a anunțat, ieri, pe rețelele de socializare, că suferă de hernie de disc, fapt care pune sub semnul întrebării participarea sa la Turneul Campioanelor.„Bună tuturor! Doream să vă ofer un rapid update. Am făcut RMN la spate și am aflat că am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii în zilele următoare, dar sper să revin cât mai curând. Vă voi ține la curent cu noutățile. Vă mulțumesc pentru susținere”, a scris Simona Halep.Constănțeanca a abandonat, duminică, în prima rundă a turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.285.274 dolari, după ce Ons Jabeur (Tunisia) câștigase primul set cu 6-1. Românca (27 ani), afectată de problemele pe care le are la spate în ultima vreme, a renunțat după 32 de minute de joc.Simona Halep a fost finalistă anul trecut la Beijing, performanța sa ajutând-o să urce în premieră pe primul loc în clasamentul WTA.„În cazul unei intervenții chirurgicale, pauza la un sportiv de performanță trebuie să fie de cel puțin șase luni. Recuperarea, practic, nu se termină niciodată. Recuperarea imediată postoperatorie se face în etape, etape care durează șase luni”, a precizat medicul Dan Curea, pentru Digi Sport.Simona Halep era programată să joace la turneul de la Moscova (15-21 octombrie), pentru care ceruse un wild-card, și la Turneul Campioanelor, a cărui ultimă ediție de la Singapore va avea loc între 21 și 28 octombrie.