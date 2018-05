Simona Halep și Serena Williams, turneu caritabil la Madrid

Ştire online publicată Duminică, 29 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Sportiva din România și câștigătoarea a 39 de titluri de Mare Șlem vor fi capul de afiș al unei competiții a sportului alb ce se va desfășura într-un format inedit, în scop de binefacere.Simona Halep, nr. 1 mondial al tenisului feminin, americanca Serena Williams, belarusa Victoria Azarenka și spanioloaica Carla Suarez au confirmat participarea la un turneu de caritate ce se va desfășura pe 3 mai pe arena centrală Manolo Santana din complexul sportiv Caja Magica din Madrid, relatează cotidianul sportiv iberic AS, citat de Agerpres.Purtând titulatura Mutua Charity Manolo Santana, competiția din capitala Spaniei este un turneu de caritate la care participă patru jucători și patru jucătoare împărțiți în două echipe mixte care vor lupta pentru un premiu de 100.000 dolari care va fi donat unei organizații care luptă împotriva violenței domestice.Se vor disputa două meciuri feminine și două masculine de simplu, plus două meciuri de dublu mixt. Se vor juca maxim două seturi plus tie-break în caz de egalitate, 1-1.La acest turneu au mai confirmat participarea francezul Lucas Pouille, spaniolii Feliciano Lopez și Fernando Verdasco. Încă un jucător de top din circuitul ATP este așteptat să-și anunțe prezența în scurt timp.