Simona Halep şi Horia Tecău, laureaţi la Gala Tenisului Românesc 2017

Simona Halep și Horia Tecău, laureați la Gala Tenisului Românesc 2017

Constănțeanca Simona Halep, numărul 1 în clasamentul mondial, a fost desemnată, sâmbătă seara, cea mai bună jucătoarede tenis din România în 2017, în cadrul galei anuale organizate de Federația Română de Tenis. Deși nu a putut fi prezent la eveniment, un alt constănțean, Horia Tecău, câștigătorul turneului US Open la dublu, a fost premiat pentru cea mai bună performanță masculină la dublu în 2017.„A fost un an foarte, foarte frumos pentru mine, nu am de ce să mă plâng. Chiar dacă a fost cel mai greu, a fost în același timp și cel mai frumos an. Mă bucur că am putut să ajung pe locul 1. E tot ce mi-am dorit, sper să fie bine și de acum încolo. Nu știu cât de greu va fi să mă mențin pe primul loc. În ianuarie, voi lua startul ca lider mondial. Dar sper să fiu relaxată, să mă gândesc numai la ce am de făcut și nu la presiunea pe care o să o simt. Pentru că o să fie presiune. Trebuie numai să mă bucur și să muncesc și mai mult de acum încolo. Serena Williams va reveni (n.r. - în circuitul WTA), da, credeam acest lucru și cu siguranță va fi la fel de bună”, a declarat Simona Halep.Iată și celelalte premii acordate în cadrul Galei Tenisului Românesc: „cea mai bună performanță feminină la dublu” - Monica Niculescu, „cea mai bună ascensiune feminină la simplu” - Mihaela Buzărnescu, „cea mai bună ascensiune masculină la simplu” - Marius Copil, „cel mai bun junior desemnat de Tenis Europe” - Nini Dică, „cea mai bună performanță la FOTE” - Nicholas Ionel, „premiul pentru câștigarea turneului românesc WTA BRD Bucharest” - Irina Begu, „premiul pentru debut în Cupa Davis”- Vasile Antonescu, Dragoș Dima, Nicolae Frunză și Bogdan Borza, „premiul pentru contribuția adusă tenisului românesc” - Ilie Năstase și Ion Țiriac.