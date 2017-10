Simona Halep şi Horia Tecău îşi continuă aventura la US Open

Simona Halep și Horia Tecău își continuă aventura la US Open

Jucătoarea română de tenis Simona Halep s-a calificat în optimile de finală ale turneului US Open, după ce a învins-o pe unguroaica Timea Babos, cu 6-1, 2-6, 6-4, la capătul unei partide extrem de echilibrate.Începutul de partidă a fost unul foarte bun pentru constănțeancă, și după doar 25 de minute și-a adjudecat clar primul set, scor 6-1. Și startul setului secund i-a aparținut tot lui Halep, însă Babos a găsit resursele de a reveni și de a-și ridica nivelul jocului, câștigând setul cu 6-2. În actul decisiv, Babos a condus cu 3-1 și părea că se va impune, însă Halep a jucat toate punctele la maximă intensitate și a reușit să revină cum ne-a obișnuit și să se impună într-un final cu 6-4.„A fost un meci greu, nu știu cum am revenit, nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Sunt într-o formă fizică bună, am resurse mentale, totul merge bine”, a declarat Halep la finalul partidei.Pentru această performanță, Halep și-a asigurat 235.000 de dolari și 240 puncte WTA, iar în optimi o va înfrunta pe Carla Suarez Navarro (12 WTA, Spania). Partida este programată astăzi, în jurul orei 18.v v vLa dublu, constănțeanul Horia Tecău a ajuns și el în optimile de finală, alături de olandezul Jean-Julien Rojer, după ce s-au impus în turul secund în fața perechii Mate Pavic (Slovenia)/Michael Venus (Statele Unite), scor 6-2, 6-2. În optimi, Tecău și Rojer vor da piept cu doi veterani ai probei de dublu, fostul coechipier al românului, suedezul Robert Lindstedt și indianul Aisam Qureshi.Horia Tecău și Robert Lindstedt au împreună trei finale disputate pe iarba de la Wimbledon, toate pierdute, dar și zece turnee ATP câștigate.