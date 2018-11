Simona Halep şi Darren Cahill au întrerupt colaborarea

Simona Halep și Darren Cahill au întrerupt colaborarea

Antrenorul Darren Cahill a anunțat, vineri, pe contul său de Instagram, că nu va mai colabora din 2019 cu jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, din motive familiale.„Vreau să anunț că Simona și cu mine nu vom continua parteneriatul nostru și în 2019, doar din motive familiale din partea mea”, a scris Cahill pe rețeaua de socializare.„După o lungă perioadă de gândire și discuții, și mulți ani cu peste 30 de săptămâni pe drumuri, departe de familie, am decis să iau o pauză de 12 luni de la antrenorat pentru a fi acasă și a fi alături de copii în etape importante ale vieții lor, în ultimul an de liceu, pregătire pentru sport și facultate, care consumă mult timp”, a explicat tehnicianul.Cahill i-a mulțumit Simonei Halep pentru colaborare, elogiind calitățile pe care le-a găsit la liderul actual al tenisului mondial feminin.„Vreau să îi mulțumesc Simonei pentru patru ani minunați. Înțelegerea ei, personalitatea, etica muncii, generozitatea și profesionalismul au făcut să fie o plăcere să-i stau alături ca antrenor. Este o tânără de clasă pe care o respect foarte mult, lucru mai important decât orice rezultat reușit”, a scris Cahill.La rândul său, Simona Halep i-a mulțumit lui Cahill pentru colaborarea care a durat patru ani: „Mulțumesc mult Darren pentru toată munca depusă și pentru susținerea incredibilă din ultimii patru ani. Am fost norocoasă să te am ca antrenor și am avut o călătorie extraordinară. Îți doresc ție și familiei tale tot binele și sunt sigură că ne vom revedea în curând”.