Simona Halep şi Ashleigh Barty, faţă în faţă la Adelaide

În cadrul acestui turneu demonstrativ va evolua şi o altă româncă, Irina Begu, care va juca un meci de un set cu tiebreak contra veteranei americane Venus Williams.



De la turneul demonstrativ nu vor lipsi liderul ATP, Novak Djokovic (Serbia), care va primi replica tânărului italian Jannik Sinner. Legendara jucătoare americană Serena Williams o va înfrunta pe japoneza Naomi Osaka, în timp ce spaniolul Rafael Nadal îl va întâlni pe austriacul Dominic Thiem, campionul en-titre de la US Open.



Turneul de la Adelaide va marca şi sfârşitul perioadei de carantină obligatorie pentru jucătorii străini care au sosit în Australia pentru a participa la primul turneu de Mare Şlem al anului, Australian Open (8-21 februarie).



Evenimentul va avea loc la Memorial Drive Tennis Centre din Adelaide, iar fondurile adunate vor fi donate Fundaţiei Tenisului Australian.

Simona Halep, numărul doi mondial, va juca primul său meci din 2021 cu australianca Ashleigh Barty, liderul mondial, vineri, în cadrul turneului demonstrativ „A Day at the Drive”, care are loc la Adelaide, au anunţat organizatorii.