Simona Halep și-a anunțat noul antrenor

Adrian Marcu va colabora în staff-ul Simonei Halep și cu Daniel Dobre, cel cu care sportiva lucra când a câștigat Wimbledon, colaborare care s-a reluat în luna mai a acestui an, după despărțirea de Artemon Apostu-Efremov.



”Domnul Dobre este în echipă și a venit și domnul Marcu. Avem o echipă completă. Plec la aceste turnee cu domnul Marcu. Întotdeauna am avut o afinitate cu dumnealui. În 2013, am avut rezultate foarte bune. Singur nu poți la acest nivel, e presiune.



Sunt emoții înaintea meciurilor. Trebuie să fie o persoană care are încredere în tine și trebuie să am și eu încredere în ea, să îmi ofere liniște”, a anunțat Simona Halep







Simona Halep a mai colaborat cu Adrian Marcu la finalul anului 2013, când a cucerit trei trofee, New Haven, Moscova și Sofia, performanțe în urma cărora a încheiat sezonul pe locul 11 mondial.